VITÓRIA DA CONQUISTA

Casa desaba após fortes chuvas e deixa família com quatro crianças desalojada na Bahia

Imóvel apresentava rachaduras que se agravaram com as chuvas em Vitória da Conquista

Elaine Sanoli

Publicado em 20 de novembro de 2026 às 18:23

Casa desaba parcialmente em Vitória da Conquista Crédito: Reprodução/ PMVC

Uma família de seis pessoas ficou desalojada após o desabamento parcial de uma residência no bairro Primavera, em Vitória da Conquista, no Sudoeste da Bahia. A ocorrência foi registrada nesta quinta-feira (19), após as fortes chuvas que atingiram o município nos últimos dias.

De acordo com a Defesa Civil Municipal, o imóvel já apresentava fissuras que se agravaram com o volume de chuvas. Segundo relato da moradora, a estrutura ficou cada vez mais comprometida até ocorrer o desabamento parcial. Outras partes da residência ainda apresentam risco de queda.

Casa desaba parcialmente em Vitória da Conquista 1 de 3

Na casa, viviam duas mulheres e quatro crianças, com idades de três meses, três, cinco e 12 anos. Após avaliação das equipes da Defesa Civil, a área foi isolada para evitar novos riscos, e os moradores precisaram deixar o imóvel. A família está temporariamente abrigada na residência de parentes.

Além do atendimento da Defesa Civil, os moradores receberam assistência de profissionais do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) VI, que avaliaram a situação da família e apresentaram os serviços e benefícios disponíveis na rede municipal de assistência social.

Durante o atendimento, a família também recebeu orientações sobre a possibilidade de solicitar o benefício do aluguel social, caso seja necessário e sejam atendidos os critérios estabelecidos.

Inicialmente, os moradores informaram que permanecerão na casa de familiares, mas também contam com outras possibilidades de acolhimento temporário nos bairros Alto Maron e Cruzeiro.