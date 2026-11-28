CRIME

Casal apontado como líder de facção em Salvador morre em confronto com policiais no Tocantins

Dupla estava foragida do estado e comandava grupo criminoso com atuação em três bairros da capital

Carol Neves

Publicado em 28 de novembro de 2026 às 09:22

Suspeitos foram mortos em ação policial Crédito: Divulgação SSP

Um casal apontado como liderança de uma facção criminosa com atuação em Salvador morreu após um confronto com policiais no Tocantins, na noite de sexta-feira (27). Os dois estavam em fuga da Bahia e foram localizados pelas forças de segurança após o compartilhamento de informações sobre o deslocamento da dupla pelo estado.

Com informações de que os suspeitos haviam passado pelas cidades de Taguatinga e Ponte Alta do Bom Jesus, a Força Tática do Tocantins montou um ponto de bloqueio para interceptar o veículo. Segundo as informações da ocorrência, os dois não obedeceram à ordem de parada e entraram em confronto com os policiais.

O casal foi baleado durante a ação e recebeu atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos. Na operação, foram apreendidos uma pistola calibre .40, um revólver calibre .38, um carregador, munições e um tablete de maconha.

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De acordo com as informações da investigação, os dois comandavam uma facção criminosa que atua nos bairros de Mussurunga, Vila Verde e Nazaré, em Salvador. O grupo mantém parceria com o Comando Vermelho.