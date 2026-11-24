BAHIA

Casal de idosos é investigado por agiotagem após empresária pagar mais de R$ 12 mil em juros de empréstimo

Vítima teria pegado empréstimo de R$ 20 mil e pago R$ 32,4 mil, mas continuava sendo alvo de cobranças dos suspeitos

Elaine Sanoli

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 20:17

Delegacia Territorial de Livramento de Nossa Senhora Crédito: Google Street View

Um homem de 75 anos e uma mulher de 65 são investigados por suspeita de agiotagem, extorsão, perseguição e ameaça contra uma empresária de 40 anos em Livramento de Nossa Senhora, no Sudoeste da Bahia. Nesta segunda-feira (23), a Polícia Civil cumpriu mandado de busca e apreensão em dois endereços pertencentes aos suspeitos, durante a Operação Predador.

Segundo as investigações, em 2020, a empresária contraiu um empréstimo de R$ 20 mil com o homem, sob a cobrança de juros de 4% ao mês. Desde então, a vítima teria efetuado pagamentos que totalizam R$ 32,4 mil. Apesar de já ter desembolsado um valor superior ao empréstimo inicial, a mulher continuava sendo cobrada pelo casal por um suposto saldo devedor.

Ainda conforme as apurações, os investigados chegaram a permanecer em frente ao estabelecimento comercial da empresária como forma de intimidá-la e pressioná-la a realizar novos pagamentos.

As investigações tiveram início há cerca de um mês, após uma denúncia apresentada pela vítima à Polícia Civil.

Durante as buscas, foram apreendidos dinheiro em espécie, um aparelho celular, notas promissórias preenchidas e em branco, além de anotações com registros de empréstimos concedidos a outras pessoas. O material será analisado para subsidiar o avanço das investigações.