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Casal de jovens morre em acidente entre moto e carro na Bahia; duas pessoas ficam feridas

Prefeitura de Itambé publicou nota de pesar; motorista e passageira do carro também ficaram feridos

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 08:01

Dyann e Maria Eduarda morreram em acidente
Dyann e Maria Eduarda morreram em acidente Crédito: Reprodução

Uma tragédia deixou a cidade de Itambé, no sudoeste da Bahia, em luto. Dyann William Bittencourt da Silva Ferreira, 27 anos, e Maria Eduarda Macedo da Silva, 21, morreram após a motocicleta em que estavam bater de frente com um carro na BA-263, entre Itambé e Vitória da Conquista, na noite de segunda-feira (5).

Os dois estavam a caminho de Vitória da Conquista quando ocorreu o acidente, no km 83 da rodovia. Segundo familiares, Dyann e Maria Eduarda moravam juntos em Itambé e não tinham filhos. A colisão também deixou feridos o motorista do carro, de 66 anos, e uma passageira, de 62. Após atingir a motocicleta, o veículo capotou.

As duas vítimas receberam atendimento médico, mas não foram divulgados detalhes sobre o estado de saúde delas ou o local para onde foram encaminhadas. De acordo com a Companhia Independente de Polícia Rodoviária (CIPRv) de Brumado, os primeiros vestígios encontrados na rodovia indicam que os dois veículos trafegavam em sentidos opostos antes da colisão frontal.

Dyann e Maria Eduarda morreram em acidente

Dyann e Maria Eduarda morreram em acidente por Reprodução
Dyann e Maria Eduarda morreram em acidente por Reprodução
Dyann e Maria Eduarda morreram em acidente por Reprodução
Dyann e Maria Eduarda morreram em acidente por Reprodução
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Dyann e Maria Eduarda morreram em acidente por Reprodução

 A dinâmica e as circunstâncias do acidente ainda serão investigadas. A tragédia atingiu uma família ligada ao serviço público municipal. Dyann era filho de Ana Lúcia Bittencourt, servidora da Prefeitura de Itambé que atua como coordenadora da Secretaria Municipal de Educação. Maria Eduarda era estudante do curso de Fisioterapia em uma instituição de ensino superior de Vitória da Conquista.

A tragédia atingiu uma família ligada ao serviço público municipal. Dyann era filho de Ana Lúcia Bittencourt, servidora da Prefeitura de Itambé que atua como coordenadora da Secretaria Municipal de Educação. Maria Eduarda era estudante do curso de Fisioterapia em uma instituição de ensino superior de Vitória da Conquista.

Em nota, a Prefeitura de Itambé afirmou que o casal deixa uma lembrança marcada por “alegria, carinho e respeito” entre amigos. “Neste momento de imensa dor e luto, o Prefeito Candinho Araújo, em nome da Prefeitura de Itambé, expressa sua profunda solidariedade à servidora Ana Lúcia, às famílias enlutadas e a todos os amigos do jovem casal”, declarou a administração municipal.

A perícia no local foi realizada pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT). Os corpos de Dyann e Maria Eduarda foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Vitória da Conquista. Informações sobre o velório e o sepultamento serão divulgadas posteriormente pelos familiares.

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