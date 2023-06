Casal e funcionária são sequestrados em Senhor do Bonfim

Um empresário, a esposa e uma funcionária foram sequestrados na manhã desta sexta-feira (9), em Senhor do Bonfim, no norte baiano. Suspeitos tentavam roubar o carro do casal quando foram surpeendidos pela Polícia Militar.



Segundo a TV Bahia, os suspeitos teriam atirado contra as viaturas e fugiram com as vítimas em direção à Campo Formoso, em dois carros - o do casal e o veículo usado pelos bandidos na ação.