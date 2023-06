Casal e funcionária sequestrados em Senhor do Bonfim são encontrados

O empresário, sua esposa e a funcionária do casal, que foram sequestrados em Senhor do Bonfim, no norte da Bahia, já foram localizados e passam bem. O crime aconteceu na manhã desta sexta-feira (9).



De acordo com a Polícia Civil, a libertação dos reféns aconteceu na noite do dia do crime. As negociações foram realizadas por equipes do Departamento de Polícia do Interior (Depin), Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) e Departamento de Inteligência Policial (DIP), com o apoio da Polícia Militar.