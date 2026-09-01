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Casal é preso ao tentar se livrar de drogas no banheiro durante operação em destino turístico da Bahia

Policiais encontraram 96 porções de maconha, 74 de skank e quase 300 gramas de cocaína durante a operação

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 10:05

Operação Desmonte aconteceu em Porto Seguro
Operação Desmonte aconteceu em Porto Seguro Crédito: Divulgação

Um casal foi preso em flagrante após ser surpreendido tentando dispensar drogas no banheiro de uma residência durante uma operação da Polícia Civil em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. O imóvel, localizado no bairro Porto Alegre, era investigado por suspeita de funcionar como ponto de armazenamento, preparo e distribuição de entorpecentes. A ação aconteceu no âmbito da Operação Desmonte.

Os policiais cumpriam um mandado de busca e apreensão quando encontraram os dois suspeitos tentando se desfazer de parte do material. Segundo a Polícia Civil, as drogas estavam separadas em embalagens individuais e prontas para serem comercializadas. No imóvel, foram apreendidos 96 tabletes menores de maconha, 74 porções de skank, uma balança de precisão e celulares.

Operação Desmonte aconteceu em Porto Seguro

Operação Desmonte aconteceu em Porto Seguro por Divulgação
Operação Desmonte aconteceu em Porto Seguro por Divulgação
Operação Desmonte aconteceu em Porto Seguro por Divulgação
Operação Desmonte aconteceu em Porto Seguro por Divulgação
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Operação Desmonte aconteceu em Porto Seguro por Divulgação

As buscas também alcançaram um veículo relacionado aos investigados. Dentro do carro, os agentes encontraram 296 gramas de cocaína acondicionados em um saco plástico. Conforme os elementos reunidos durante a investigação, o automóvel seria utilizado para transportar e entregar os entorpecentes aos compradores, em um sistema de distribuição conhecido como “delivery”.

Os presos não foram identificados. Os dois foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhados para as providências de polícia judiciária. Além dos entorpecentes, um carro e uma motocicleta foram apreendidos durante a ação.

A investigação começou a partir de informações obtidas pelo setor de inteligência, que apontavam a utilização da residência para guardar, fracionar e distribuir drogas. A operação foi realizada pela 10ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), unidade do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), com apoio da 1ª Delegacia Territorial de Porto Seguro, equipes do GATTI/Depin e policiais do 8º Batalhão da Polícia Militar.

Segundo a Polícia Civil, a ação faz parte das operações de combate ao tráfico de drogas na região e tem como objetivo localizar e desarticular imóveis utilizados para armazenamento, preparação e distribuição de entorpecentes. O material apreendido foi apresentado à 10ª DTE de Porto Seguro, que dará continuidade aos procedimentos relacionados à investigação.

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Tags:

Porto Seguro Casal Preso Destino Turístico da Bahia Operação Desmonte

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