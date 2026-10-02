CRIME

Casal é preso por de coagir jurados e testemunhas antes de julgamento do filho na Bahia

Jurados relataram ter se sentido ameaçados após os suspeitos aparecerem em suas casas

Wendel de Novais

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 08:36

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um casal foi preso suspeito de coagir jurados e testemunhas de um processo criminal que envolve o filho deles, em Irecê, no norte da Bahia. Segundo a Polícia Civil, os dois foram detidos nesta quarta-feira (1º), no Fórum Dantas Júnior Ayres, onde aconteceria o julgamento do réu.

O julgamento estava previsto para esta quinta-feira (2), mas precisou ser adiado após a prisão do casal. Os suspeitos são pais do homem que responde a processo por homicídio e tentativa de feminicídio.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

O caso que seria julgado ocorreu em 1º de setembro de 2024, em uma praça pública de Irecê. Na ocasião, Joélio Martins de Souza foi morto. As circunstâncias do crime e a acusação de tentativa de feminicídio fazem parte do processo que tramita na Justiça.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, a presença do casal nas proximidades das residências de jurados provocou temor entre as pessoas convocadas para participar do julgamento. Os jurados relataram que se sentiram ameaçados, principalmente por não conhecerem os suspeitos.