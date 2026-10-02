Casal é preso por de coagir jurados e testemunhas antes de julgamento do filho na Bahia

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Wendel de Novais
Publicado em 2 de outubro de 2026 às 08:36
Um casal foi preso suspeito de coagir jurados e testemunhas de um processo criminal que envolve o filho deles, em Irecê, no norte da Bahia. Segundo a Polícia Civil, os dois foram detidos nesta quarta-feira (1º), no Fórum Dantas Júnior Ayres, onde aconteceria o julgamento do réu.
O julgamento estava previsto para esta quinta-feira (2), mas precisou ser adiado após a prisão do casal. Os suspeitos são pais do homem que responde a processo por homicídio e tentativa de feminicídio.
Caso é investigado pela Polícia Civil
O caso que seria julgado ocorreu em 1º de setembro de 2024, em uma praça pública de Irecê. Na ocasião, Joélio Martins de Souza foi morto. As circunstâncias do crime e a acusação de tentativa de feminicídio fazem parte do processo que tramita na Justiça.
Ainda de acordo com a Polícia Civil, a presença do casal nas proximidades das residências de jurados provocou temor entre as pessoas convocadas para participar do julgamento. Os jurados relataram que se sentiram ameaçados, principalmente por não conhecerem os suspeitos.
Após a prisão, os dois foram encaminhados para uma unidade da Polícia Civil. Eles permanecem à disposição da Justiça. O caso agora deverá ser analisado pelas autoridades responsáveis, enquanto um novo julgamento deverá ser marcado para o processo envolvendo o filho do casal.