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Casal furta onze celulares em festa na Bahia, tenta fugir e acaba preso em pousada

Aparelhos estavam escondidos em um colchão e em um armário de banheiro; casal foi levado para a Delegacia Territorial.

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 12:27

Celulares foram recuperados pela polícia
Celulares foram recuperados pela polícia Crédito: SSP-BA

Um homem de 45 anos e uma mulher de 37 foram presos na manhã deste domingo (27), em uma pousada de Serrinha, suspeitos de furtar celulares durante a micareta da cidade. Segundo a Polícia Militar, 11 aparelhos foram encontrados no quarto onde o casal estava hospedado.

A localização de um dos celulares furtados na noite de sábado levou equipes da CETO do 16º Batalhão da Polícia Militar (BPM) até a pousada. No local, os policiais encontraram os aparelhos escondidos em um colchão e em um armário do banheiro.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
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Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

O casal foi encaminhado para a Delegacia Territorial (DT) de Serrinha, onde o caso foi registrado. A Polícia Civil ficará responsável pela investigação.

Os investigadores deverão apurar se os dois suspeitos participaram de outros furtos durante a micareta e se contavam com a participação de outras pessoas. Os celulares recuperados serão catalogados e, posteriormente, devolvidos aos respectivos proprietários.

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Furto Presos Casal

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