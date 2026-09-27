Casal furta onze celulares em festa na Bahia, tenta fugir e acaba preso em pousada

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 27 de setembro de 2026 às 12:27
Um homem de 45 anos e uma mulher de 37 foram presos na manhã deste domingo (27), em uma pousada de Serrinha, suspeitos de furtar celulares durante a micareta da cidade. Segundo a Polícia Militar, 11 aparelhos foram encontrados no quarto onde o casal estava hospedado.
A localização de um dos celulares furtados na noite de sábado levou equipes da CETO do 16º Batalhão da Polícia Militar (BPM) até a pousada. No local, os policiais encontraram os aparelhos escondidos em um colchão e em um armário do banheiro.
Caso é investigado pela Polícia Civil
O casal foi encaminhado para a Delegacia Territorial (DT) de Serrinha, onde o caso foi registrado. A Polícia Civil ficará responsável pela investigação.
Os investigadores deverão apurar se os dois suspeitos participaram de outros furtos durante a micareta e se contavam com a participação de outras pessoas. Os celulares recuperados serão catalogados e, posteriormente, devolvidos aos respectivos proprietários.