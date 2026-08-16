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Casas Bahia fecha mais de 10 lojas em Salvador em meio a crise bilionária e onda de cortes

Unidades em shoppings e endereços tradicionais da capital estão entre as afetadas pela reestruturação da varejista

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 07:36

Casas Bahia
Casas Bahia Crédito: Divulgação

A Casas Bahia fechou pelo menos 15 lojas na Bahia como parte da nova fase de redução de sua estrutura. O movimento ocorre em meio a uma crise financeira marcada por prejuízos bilionários, pressão sobre o caixa e dificuldades para recuperar a rentabilidade.

Em Salvador, foram encerradas as atividades de 11 unidades. A relação inclui lojas na Baixa dos Sapateiros, Avenida Sete de Setembro, Avenida Manoel Dias e Cabula, na Silveira Martins, além de unidades nos shoppings Salvador, da Bahia, Paralela, Barra, Piedade, Salvador Norte e Bela Vista.

Na Região Metropolitana, pelo menos duas unidades também deixaram de funcionar: uma na Estrada do Coco e outra no Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas. A rede ainda fechou lojas em Itabuna, Barreiras e Paulo Afonso.

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O número de unidades afetadas na Bahia, no entanto, pode ser maior, já que a relação divulgada até o momento não necessariamente contempla todos os fechamentos realizados pela varejista no estado.

Ao todo, 298 lojas da Casas Bahia estão em processo de encerramento no país, segundo informações do Valor Econômico. A medida faz parte de uma reestruturação que também envolve uma nova rodada de demissões, com cerca de 2 mil trabalhadores previstos para deixar a empresa.

A estratégia ocorre após a companhia registrar prejuízo de R$ 1,064 bilhão no primeiro trimestre de 2026, mais que o dobro da perda de R$ 408 milhões registrada no mesmo período do ano anterior. Em 2025, o prejuízo acumulado da empresa ficou próximo de R$ 3 bilhões.

Além da redução da estrutura, a Casas Bahia busca melhorar o fluxo de caixa. Segundo informações do Valor Econômico, a companhia estaria postergando pagamentos a lojistas do marketplace e negociando prazos mais longos com fornecedores da indústria.

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A empresa também prepara a divulgação dos resultados do segundo trimestre. Os números, inicialmente previstos para 12 de agosto, foram adiados para o dia 14. Até a manhã deste domingo (16), porém, os resultados ainda não haviam sido divulgados. A teleconferência com investidores está prevista para segunda-feira (17).

A dimensão do atual ajuste é maior do que as reduções feitas pela Casas Bahia nos últimos anos, quando a rede vinha diminuindo sua presença física de forma gradual. A nova estratégia busca conter despesas e adequar o tamanho da operação à situação financeira da companhia.

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