BAHIA

Caso Mãe Bernadete: quarto acusado de participar do assassinato é condenado a 23 anos de prisão

Sérgio Ferreira de Jesus foi condenado por homicídio qualificado; quatro dos cinco acusados pelo crime já foram julgados

Elaine Sanoli

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 20:48

Mãe Bernadete estava sofrendo ameaças Crédito: Reprodução

Sérgio Ferreira de Jesus, um dos cinco acusados de envolvimento no assassinato da líder quilombola Mãe Bernadete, foi condenado a 23 anos e 9 meses de prisão, em regime inicial fechado, nesta quarta-feira (21). O julgamento ocorreu no Fórum Ruy Barbosa, em Salvador.



O réu foi o quarto acusado a ser levado a júri popular pelo crime, ocorrido em 17 de agosto de 2023, na residência da vítima, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.

Durante o julgamento, o Conselho de Sentença acolheu a tese apresentada pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) e reconheceu a prática de homicídio qualificado. Foram analisadas quatro qualificadoras: motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e uso de arma de fogo de uso proibido.

A sessão foi presidida pela juíza Gelzi Maria Almeida Souza Matos, titular do 1º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Salvador. Ao longo do julgamento, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e quatro de defesa, além do réu.

Sérgio já estava preso preventivamente enquanto aguardava o julgamento. Com a condenação, foi determinada a execução provisória da pena.

Outros três acusados pelo assassinato já foram condenados. Arielson da Conceição dos Santos recebeu pena de 40 anos, 5 meses e 22 dias de prisão, enquanto Marílio dos Santos foi condenado a 29 anos e 9 meses. Os julgamentos ocorreram nos dias 13 e 14 de abril deste ano. Marílio morreu dois dias após a condenação.

Na última terça-feira (13), Josevan Dionísio dos Santos, acusado de efetuar os disparos que mataram Mãe Bernadete, foi condenado a 28 anos de prisão, também em regime inicial fechado.