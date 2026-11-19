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Cavalo fica ilhado durante cheia de rio e é içado por caminhão munck em resgate no Recôncavo da Bahia

Animais estavam em áreas alagadas e cercadas pela água, em situação de perigo

Carol Neves

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 09:07

Um dos cavalos foi içado do local onde estava ilhado Crédito: Reprodução

Imagens aéreas feitas por drone registraram o resgate de cavalos que ficaram ilhados às margens do rio Jaguaripe, em Nazaré, no Recôncavo Baiano, durante as fortes chuvas que atingiram a região. Um dos animais, um cavalo branco, precisou ser retirado com o auxílio de um caminhão munck, equipamento utilizado para içar e movimentar cargas.

Os animais estavam em áreas alagadas e cercadas pela água, em situação de perigo, em meio à cheia do rio. A operação mobilizou equipes da prefeitura, moradores e profissionais de diferentes setores do município. A ação ocorreu em diferentes pontos da cidade, incluindo as proximidades da Ponte da Conceição.

O trabalho foi coordenado pela Gerência Municipal de Meio Ambiente, com apoio da Secretaria de Infraestrutura, da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) e de moradores. Além do caminhão munck, uma retroescavadeira foi utilizada durante os resgates.

As chuvas também atingiram diferentes municípios do Recôncavo Baiano. Em São Félix, o volume acumulado chegou a 86 milímetros em 24 horas, entre terça-feira (17) e quarta-feira (18), segundo boletim do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema). Em Aratuípe, dois postos de monitoramento registraram 71,6 mm e 69,2 mm no mesmo período. Os números mostram a intensidade das chuvas na região.

Diante das condições meteorológicas, o Inema manteve avisos de atenção e alerta para os 417 municípios baianos até quinta-feira (19), com previsão de chuvas moderadas a fortes e possibilidade de trovoadas, alagamentos, enxurradas, elevação rápida do nível dos rios e deslizamentos de terra.