BAHIA

Centro cirúrgico de hospital onde empresária morreu após plástica é interditado por falta de alvará

Segundo a Sesab, não há qualquer registro de solicitação da autorização para o devido funcionamento

Elaine Sanoli

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 22:45

Empresária Adriele da Silva Pinto, de 31 anos Crédito: Reprodução

O Centro Cirúrgico do Hospital Vida, em Ilhéus, no sul da Bahia, onde morreu a empresária Adriele da Silva Pinto, de 31 anos, após uma cirurgia plástica, foi interditado nesta quinta-feira (27). Os procedimentos na ala foram suspensos após a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) identificar que o local funcionava sem alvará sanitário. As informações são da TV Bahia.

Uma equipe da secretaria esteve no local para realizar uma fiscalização. Segundo a pasta, não há qualquer registro de solicitação da autorização para o devido funcionamento.

A Sesab informou que ainda não identificou a quantidade de procedimentos que foram realizados no local durante o período em que estava funcionando de forma irregular.

Adriele da Silva Pinto 1 de 4

"A unidade deu entrada no licenciamento sanitário, mas não referente ao centro cirúrgico. Nas nossas últimas inspeções, eles continuavam sem funcionamento. A partir do conhecimento do funcionamento do centro cirúrgico, pela repercussão desse caso, a gente veio e fizemos a interdição cautelar do centro cirúrgico", explicou o coordenador do Núcleo Regional de Saúde Sul - Ilhéus da Sesab, Danilo Amorim.

Adriele morava nos Estados Unidos e veio à Bahia para realizar quatro procedimentos estéticos com o médico Rossini Tebaldi Ruback: mastopexia com prótese, lipoescultura, remodelamento costal e jato de plasma.

Em nota, a defesa de Rossini afirmou que o procedimento foi realizado em uma unidade hospitalar regularmente licenciada, em centro cirúrgico habilitado e com acompanhamento de uma médica anestesiologista durante toda a cirurgia.

Segundo o comunicado, não houve intercorrências durante a cirurgia, mas, ao final do atendimento, a paciente teria apresentado uma alteração grave no quadro clínico.

A defesa afirma que medidas emergenciais foram adotadas assim que o quadro foi identificado, incluindo a administração de medicação específica e procedimentos para estabilização da paciente, com participação de um cardiologista nas tentativas de socorro.

Em nota, o Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (Cremeb) informou que não há sindicância ou processo ético-profissional em tramitação no Tribunal de Ética Médica que cite o médico em questão.

O caso é investigado pela 1ª Delegacia Territorial de Ilhéus. O CORREIO tenta contato com o hospital. O espaço está aberto para eventuais posicionamentos.

Cirurgião plástico já havia sido denunciado

Rossini Tebaldi já havia sido alvo de denúncias em 2023, quando pacientes relataram ter sofrido complicações graves após cirurgias plásticas realizadas no Rio de Janeiro e na Bahia. Segundo informações exibidas em uma reportagem do Fantástico, à época, Rossini era denunciado de ter cometido erros médicos nos procedimentos de 40 pacientes.

Na ocasião, a defesa do médico afirmou que as acusações eram falsas e que o profissional jamais havia sido condenado judicialmente por qualquer conduta médica irregular. A nota afirmava ainda que a insatisfação dos pacientes com os resultados dos procedimentos não era considerada erro médico.

O cirurgião plástico Rossini Tebaldi Ruback, responsável pelo procedimento da empresária, já havia sido alvo de denúncias.

Veja a nota da defesa na íntegra

"Na condição de assessoria jurídica do Dr. Rossini Tebaldi Ruback, médico responsável pelo procedimento cirúrgico noticiado, e diante das solicitações de posicionamento recebidas de veículos de comunicação, vimos prestar os seguintes esclarecimentos.

Antes de tudo, registramos a mais sincera e profunda solidariedade do Dr. Rossini Tebaldi Ruback aos familiares e amigos da paciente. A perda de uma vida é sempre dolorosa, e o é igualmente para os profissionais que participaram do atendimento e empenharam todos os esforços na tentativa de preservá-la.

É preciso esclarecer, de forma categórica, que o procedimento foi realizado no interior de unidade hospitalar regularmente licenciada e em pleno funcionamento, em centro cirúrgico habilitado, com utilização da estrutura assistencial e do corpo profissional da própria instituição, e com o acompanhamento de médica anestesiologista durante todo o ato.

O Dr. Rossini Tebaldi Ruback é médico cirurgião plástico, regularmente inscrito no Conselho Regional de Medicina (CRM) e com Registro de Qualificação de Especialista (RQE). Quanto ao ocorrido, o ato cirúrgico transcorreu integralmente sem intercorrências. Já em sua fase final, após concluído o procedimento, a paciente apresentou, de forma súbita e inesperada, alteração grave de seu quadro clínico.

Conforme registrado em prontuário, os sinais foram prontamente identificados pela equipe de anestesiologia como compatíveis com hipertermia maligna, condição rara, grave e potencialmente fatal, decorrente de suscetibilidade individual à exposição a determinados agentes utilizados em anestesia. Trata-se de reação imprevisível, que não guarda relação com a técnica cirúrgica empregada e que não é detectável por exames pré-operatórios de rotina.

Identificado o quadro, foram imediatamente adotadas as medidas de emergência recomendadas, com administração da medicação específica e das manobras necessárias à estabilização da paciente, contando ainda com a participação de médico cardiologista nos esforços de socorro. A despeito da identificação imediata, do tratamento específico instituído e de todos os esforços da equipe assistencial, lamentavelmente a paciente não respondeu às medidas terapêuticas e evoluiu a óbito.

Toda a assistência prestada, a evolução do quadro clínico, as medicações administradas e as providências adotadas encontram-se integralmente registradas e documentadas. Cabe esclarecer, ainda, informação incorreta que tem circulado a respeito da saída dos profissionais da unidade hospitalar.

Concluídos os procedimentos assistenciais e adotadas todas as providências devidas, incluindo o registro em prontuário e a comunicação do falecimento aos familiares, sobreveio no local o grave episódio de violência e depredação já noticiado publicamente pela própria instituição hospitalar e registrado perante a autoridade policial. Diante da situação de risco então instaurada, o Dr. Rossini e a equipe assistencial foram orientados pelo setor de segurança do Hospital a permanecer em local protegido e a aguardar a chegada da autoridade policial, o que efetivamente ocorreu.

O Dr. Rossini permaneceu na unidade hospitalar até a chegada da Polícia Militar ao local. Não houve, portanto, em nenhum momento, abandono de atendimento, evasão ou tentativa de furtar-se a responsabilidades. O Dr. Rossini permanece integralmente à disposição da família, das autoridades competentes e dos órgãos de classe para prestar, com absoluta transparência, todos os esclarecimentos necessários e colaborar com a apuração das circunstâncias do ocorrido.