REGISTRO DA VIOLÊNCIA

Certidões de óbito vão passar a informar mortes ocorridas em ações policiais; famílias poderão corrigir documentos antigos

Nova regra do CNJ padroniza o registro das circunstâncias dos falecimentos e proíbe termos como “auto de resistência” e “confronto”; Bahia teve 1.570 mortes em intervenções policiais em 2025

Perla Ribeiro

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 16:14

Certidões de óbito vão passar a informar mortes ocorridas em ações policiais; famílias poderão corrigir documentos antigos Crédito: Imagem gerada pela IA

As certidões de óbito emitidas em todo o Brasil passarão a informar quando uma pessoa morrer em decorrência ou no contexto de uma ação de órgãos de segurança pública. A mudança, aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), também permitirá que familiares solicitem a correção de documentos antigos que não registram essas circunstâncias.

A medida tem impacto em um cenário de milhares de mortes. O país contabilizou 6.602 mortes decorrentes de intervenções policiais em 2025, uma média de 18 por dia, segundo o 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. A Bahia liderou o ranking nacional em números absolutos, com 1.570 registros.

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Atualmente, as certidões costumam apresentar apenas a causa médica do falecimento, sem indicar o contexto em que a morte ocorreu. Com a nova regulamentação, os Cartórios de Registro Civil terão procedimentos padronizados para acrescentar essa informação, desde que seja apresentada a documentação exigida.

Na prática, uma certidão que informa apenas a morte em consequência de ferimentos provocados por arma de fogo poderá passar a registrar também que o falecimento ocorreu durante uma intervenção de órgão de segurança pública. A informação será complementar e não substituirá a causa da morte atestada pelo médico.

Termos como “auto de resistência” serão proibidos

A resolução estabelece uma redação padronizada para esses casos: “Morte não natural, violenta, ocorrida em decorrência ou no contexto de intervenção de órgão de segurança pública, nos termos do título apresentado”. A norma também proíbe o uso de expressões consideradas estigmatizantes, como “auto de resistência”, “resistência seguida de morte” e “confronto”, nos registros e certidões abrangidos pela regulamentação.

Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, as mortes decorrentes de intervenções policiais representaram 16,2% das 40.775 mortes violentas intencionais registradas no país em 2025 — aproximadamente uma em cada seis vítimas. Além do maior número absoluto na Bahia, o Amapá apresentou a maior taxa proporcional, com 17,1 mortes por 100 mil habitantes.

Famílias poderão pedir correção de certidões antigas

Uma das principais novidades é a possibilidade de retificar registros já emitidos. Familiares e outras pessoas legitimadas poderão procurar o Cartório de Registro Civil responsável para solicitar a inclusão das circunstâncias do falecimento. Entre os documentos previstos pela norma estão decisões judiciais definitivas, relatórios finais de comissões da verdade oficialmente constituídas e atos formais de reparação que identifiquem individualmente a vítima e o contexto da morte.

Quando a família apresentar documentação considerada suficiente, a alteração poderá ser feita diretamente no cartório, sem necessidade de uma nova autorização judicial. Caso não haja documentos que permitam a retificação administrativa, será possível pedir à Justiça o reconhecimento das circunstâncias do falecimento.

Nesse procedimento, poderão ser considerados indícios como boletins de ocorrência, laudos periciais, depoimentos de testemunhas e relatórios de organismos de direitos humanos. O Ministério Público e a Defensoria Pública também poderão solicitar a abertura do processo, especialmente em situações de vulnerabilidade.

A regra alcança ainda casos de morte presumida, quando uma pessoa desapareceu em decorrência ou no contexto de uma intervenção de órgãos de segurança pública e teve a morte declarada judicialmente. Nessas situações, o contexto será incluído no campo relativo à causa do falecimento.

Medida prevê criação de painel público

Além da mudança nas certidões, a regulamentação prevê a produção de dados nacionais sobre essas ocorrências. O Operador Nacional do Registro Civil de Pessoas Naturais (ON-RCPN) terá 90 dias, a partir da publicação da resolução, para criar um campo específico na Central de Informações do Registro Civil (CRC). Os cartórios deverão comunicar os registros e as retificações realizados. As informações serão reunidas em um painel público nacional, permitindo acompanhar as ocorrências registradas.

A iniciativa também está relacionada a decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos envolvendo o Brasil e busca assegurar os direitos à memória e à verdade. A inclusão do contexto da morte na certidão, porém, não significa automaticamente que agentes públicos serão responsabilizados nas esferas civil, administrativa ou criminal. A medida também não gera, por si só, direito à indenização.

“Garantir que as circunstâncias de uma morte estejam devidamente registradas é também uma forma de assegurar transparência e respeito à história de cada cidadão”, afirma Devanir Garcia, presidente da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil).

A emissão da certidão de óbito e a lavratura do registro são gratuitas. Já a retificação poderá ser cobrada, exceto nos casos de gratuidade concedida judicialmente ou de isenção prevista em legislação estadual. A resolução entrará em vigor na data de sua publicação oficial.

Como solicitar a alteração