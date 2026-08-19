GASTRONOMIA

Chef baiano leva sabores da Bahia para maior evento de cacau e chocolate do Espírito Santo

Júnior França será uma das atrações do Cacau Fest, com receita salgada usando chocolate

Elaine Sanoli

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 23:26

Chef Júnior França Crédito: Divulgação

Entre os dias 16 e 19 de setembro, a cidade de Linhares, no Espírito Santo, vai conhecer parte dos sabores e encantos da Bahia. Durante a 4ª edição do Cacau Fest, principal evento de cacau e chocolate do estado capixaba, o chef baiano Júnior França vai destacar técnicas da culinária regional do sul da Bahia na Cozinha Show do evento. O festival será realizado no Shopping PátioMix.

O Cacau Fest reúne chefs e grandes nomes da chocolateria brasileira em preparos de sobremesas, pratos salgados e harmonizações. “Levar o sabor da Bahia para outros estados é uma forma de mostrar a riqueza do nosso povo e da nossa terra. A cozinha é linguagem, é encontro”, destaca o chef.

Chef Júnior França participa do maior evento de cacau e chocolate do Espírito Santo 1 de 4

Além de ministrar duas aulas, o baiano Júnior França terá um papel central na Cozinha Show, dando suporte à chef curadora, Mirian Rocha. O chef vai misturar técnicas e ingredientes tradicionais da cozinha regional com a culinária contemporânea, em um diálogo constante com memória afetiva, sustentabilidade e valorização da cadeia produtiva local.

Entre os temas escolhidos para as aulas, o chef decidiu trabalhar o uso do chocolate em receitas salgadas. A combinação ousada é uma criação de França, que utiliza chocolate 70% como molho para uma costela desfiada ao vinho tinto, com crosta de nibs de cacau e acompanhada de purê de inhame. Segundo o chef, a técnica proporciona equilíbrio ao prato e realça o sabor das especiarias.

Baiano de Jequié, o chef Júnior França, de 46 anos, construiu e consolidou uma carreira de mais de 24 anos em Itacaré. Especialista em comida regional e contemporânea, o chef comanda a cozinha do Restaurante Mandio, no Resende Imperial Hotel, além de prestar consultorias e mentorias no ramo da gastronomia.