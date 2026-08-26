Chefe de facção na Bahia é preso durante operação no Espírito Santo

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Elaine Sanoli
Publicado em 26 de agosto de 2026 às 20:58
Um homem de 29 anos foi preso na manhã desta quarta-feira (26), na cidade de Viana, no Espírito Santo. Ele é apontado como líder de um grupo criminoso que atua no tráfico de drogas em Jequié, no interior da Bahia. No município baiano, outras duas pessoas foram presas por suspeita de envolvimento com o tráfico.
De acordo com as investigações da Polícia Civil da Bahia, o homem controlava as ações do grupo mesmo estando fora do estado. O grupo é responsável pelo tráfico de drogas com emprego de armas de fogo na região, além de estar envolvido em outros crimes em Jequié.
O homem foi preso durante a execução da Operação Sais de Chumbo e será recambiado para a Bahia.
Além dele, um homem e uma mulher, ambos de 20 anos, foram presos nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, em Jequié. Os dois possuíam mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas e corrupção de menores.
O homem também foi preso em flagrante após as equipes apreenderem porções de maconha, uma balança e três aparelhos celulares. Os dois permanecem custodiados à disposição da Justiça, e o material apreendido foi encaminhado para perícia.