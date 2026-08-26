Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Chefe de facção na Bahia é preso durante operação no Espírito Santo

Além do homem que comanda o tráfico, outras duas pessoas foram presas em Jequié nesta quarta-feira (26)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 20:58

A ação foi realizada por equipes da 11ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE/Jequié)
A ação foi realizada por equipes da 11ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE/Jequié) Crédito: Reprodução

Um homem de 29 anos foi preso na manhã desta quarta-feira (26), na cidade de Viana, no Espírito Santo. Ele é apontado como líder de um grupo criminoso que atua no tráfico de drogas em Jequié, no interior da Bahia. No município baiano, outras duas pessoas foram presas por suspeita de envolvimento com o tráfico.

De acordo com as investigações da Polícia Civil da Bahia, o homem controlava as ações do grupo mesmo estando fora do estado. O grupo é responsável pelo tráfico de drogas com emprego de armas de fogo na região, além de estar envolvido em outros crimes em Jequié.

O homem foi preso durante a execução da Operação Sais de Chumbo e será recambiado para a Bahia.

Além dele, um homem e uma mulher, ambos de 20 anos, foram presos nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, em Jequié. Os dois possuíam mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas e corrupção de menores.

O homem também foi preso em flagrante após as equipes apreenderem porções de maconha, uma balança e três aparelhos celulares. Os dois permanecem custodiados à disposição da Justiça, e o material apreendido foi encaminhado para perícia.

Mais recentes

Imagem - Gás de cozinha ficará até R$ 10 mais caro na Bahia

Gás de cozinha ficará até R$ 10 mais caro na Bahia
Imagem - Empresário que doou R$ 300 mil para Nikolas Ferreira também deu R$ 500 mil ao PT em 2026

Empresário que doou R$ 300 mil para Nikolas Ferreira também deu R$ 500 mil ao PT em 2026
Imagem - Cinco carros, um ônibus e uma carreta colidem na BR-324

Cinco carros, um ônibus e uma carreta colidem na BR-324