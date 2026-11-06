TRÁFICO

Cheiro de maconha entrega carga de 37 kg de drogas que seguia para Salvador e dupla é presa em estrada baiana

Dois motoristas foram presos - um ia no carro da frente para alertar sobre fiscalizações

Carol Neves

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 12:54

PRF apreendeu drogas e prendeu suspeitos Crédito: Divulgação

O cheiro forte de maconha que saiu de um carro quando os vidros foram abertos levou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) a encontrar cerca de 37 quilos de drogas na BR-407. A carga seguia para Salvador, segundo os dois motoristas presos em flagrante na madrugada desta sexta-feira (6), em Senhor do Bonfim, no norte da Bahia.

Os agentes faziam uma ronda por volta de 0h50, na altura do km 117 da rodovia, quando abordaram dois carros de passeio que viajavam juntos. Toda a droga estava em um dos veículos. Na revista, os policiais encontraram cerca de 20 quilos de maconha em 35 pacotes e 17 quilos de skunk em 31 sacos plásticos. A PRF estimou o valor da carga em R$ 121,6 mil.

Os motoristas disseram que buscaram a droga na região de Petrolina (PE) e Juazeiro (BA) e receberiam dinheiro pela entrega na capital baiana. Um deles afirmou que fazia o papel de batedor, dirigindo à frente do carro que levava a carga para alertar sobre a presença de policiais no caminho.

Os dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Senhor do Bonfim, junto com a droga e os dois carros.