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Chuva de granizo e ventania atingem cidade baiana e causam estragos

Em diferentes trechos de Vitória da Conquista, moradores registraram estragos, como telhados arrancados ou desabados

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 22:21

Chuva de granizo e ventania em Vitória da Conquista
Chuva de granizo e ventania em Vitória da Conquista Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Entre a tarde e a noite desta quarta-feira (2), diversos pontos de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, foram atingidos por ventania e chuva de granizo. Em diferentes trechos do município, moradores registraram estragos, como telhados arrancados ou desabados.

Entre os bairros atingidos pela chuva de granizo está o Felícia e o Patagônia. O gelo foi acompanhado de relâmpagos durante a noite. No Alto do Maron, moradores flagraram a queda de raios.

Bairros como Morada dos Pássaros 3, Kadija e Candeias também foram atingidos pela ventania. Em um vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver o momento em que o telhado de um imóvel é arrancado e levado pelo vento. Em outras imagens compartilhadas por moradores, o teto de um posto de gasolina, na Avenida Presidente Dutra (Avenida Integração), acabou cedendo por causa da força do vento.

Chuva de granizo e ventania em Vitória da Conquista

Chuva de granizo e ventania em Vitória da Conquista por Reprodução/ Redes sociais
Chuva de granizo e ventania em Vitória da Conquista por Reprodução/ Redes sociais
Chuva de granizo e ventania em Vitória da Conquista por Reprodução/ Redes sociais
Chuva de granizo e ventania em Vitória da Conquista por Reprodução/ Redes sociais
Chuva de granizo e ventania em Vitória da Conquista por Reprodução/ Redes sociais
Chuva de granizo e ventania em Vitória da Conquista por Reprodução/ Redes sociais
Chuva de granizo e ventania em Vitória da Conquista por Reprodução/ Redes sociais
Chuva de granizo e ventania em Vitória da Conquista por Reprodução/ Redes sociais
Chuva de granizo e ventania em Vitória da Conquista por Reprodução/ Redes sociais
Chuva de granizo e ventania em Vitória da Conquista por Reprodução/ Redes sociais
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Chuva de granizo e ventania em Vitória da Conquista por Reprodução/ Redes sociais

Para esta quarta-feira, a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indicava noite de muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada e ventos de intensidade moderada. A temperatura variava entre 18 °C e 37 °C.

Para esta quinta-feira (3), a previsão é de manhã nublada, com pancadas de chuva, enquanto a tarde e a noite devem ter muitas nuvens e chuvas isoladas.

O CORREIO tenta contato com a Defesa Civil de Vitória da Conquista para checar se há registro de desabrigados ou vítimas. 

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