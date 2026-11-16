PREVISÃO

Chuva forte e granizo ameaçam atingir cidades da Bahia; Inema emite alerta para os 417 municípios

Aviso meteorológico é válido até as 11h desta terça-feira (17) e prevê temporais, rajadas de vento e risco de alagamentos e deslizamentos. Centro-sul, Oeste, Chapada Diamantina e Recôncavo estão entre as áreas com maior possibilidade de chuva

Perla Ribeiro

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 12:38

Chuva de granizo atinge cidades da Bahia e assusta moradores neste sábado Crédito: Reprodução

A previsão de continuidade das chuvas em diferentes regiões da Bahia levou o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) a emitir um aviso meteorológico para os 417 municípios do estado. Divulgado no final da manhã desta segunda-feira (16), o comunicado estabelece estados de Atenção e Alerta e permanece válido até as 11h de terça-feira (17).

A previsão indica possibilidade de precipitações de intensidade moderada a forte, acompanhadas de trovoadas, rajadas de vento e ocorrência isolada de granizo. O cenário aumenta o risco de alagamentos, enxurradas e outros transtornos, principalmente em áreas que já registraram volumes significativos de chuva nos últimos dias.

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A instabilidade está associada à atuação de um corredor de umidade nos níveis médios da atmosfera, relacionado à formação de um sistema de baixa pressão sobre a Região Sudeste do país. Essa combinação favorece o aumento da instabilidade atmosférica e a ocorrência de chuva na Bahia.

Segundo os meteorologistas do Inema, o aviso considera os acumulados registrados nas últimas 48 horas e a previsão de continuidade das precipitações. Entre os possíveis impactos estão alagamentos em áreas urbanas, enxurradas pontuais e elevação rápida do nível de córregos e pequenos rios.

“As chuvas podem provocar alagamentos em áreas urbanas, enxurradas pontuais e elevação rápida do nível de córregos e pequenos rios. Em locais com encostas suscetíveis, especialmente onde o solo já se encontra úmido, também não estão descartados deslizamentos localizados”, afirma Henrique Mendonça.

Temporais com granizo atingiram municípios no sábado

A instabilidade já provocou temporais em diferentes regiões do estado. No sábado (14), foram registradas chuvas fortes, raios, rajadas de vento e queda de granizo. Houve relatos de ocorrência do fenômeno e de estragos em Antônio Cardoso, Santo Estêvão e Rafael Jambeiro.

“As tempestades se formaram pela combinação de calor intenso, umidade elevada e condições favoráveis em vários níveis da atmosfera. Esse padrão é característico do período de transição para a estação chuvosa no centro da Bahia e favorece a formação de nuvens de grande desenvolvimento vertical, capazes de produzir granizo”, explica Thiago Barros.

Dados da Coordenação de Estudos de Clima e Projetos Especiais (COCEP) do Inema mostram que, entre as 9h de sábado e as 9h de domingo (15), os maiores acumulados de chuva foram registrados em Morpará (74 milímetros), Mundo Novo (68 mm), Ubaíra (46,8 mm), Itagibá (46,4 mm), Wenceslau Guimarães (43,4 mm), Santa Inês (42,8 mm) e Jequié (42,6 mm).

Os números correspondem aos municípios que possuem pontos de monitoramento pluviométrico. Como as tempestades tiveram distribuição localizada, áreas sem equipamentos de medição podem ter recebido volumes ainda maiores. Em Rafael Jambeiro, por exemplo, as estações registraram menos de 8 milímetros, apesar dos relatos de granizo. A diferença indica que o núcleo mais intenso da tempestade pode ter passado entre os pontos de medição.

A previsão é de que o calor e a umidade continuem nos próximos dias, favorecendo novas pancadas de chuva com raios e possibilidade de granizo isolado, principalmente entre a tarde e a noite. As regiões com maior possibilidade de ocorrência são o centro-sul baiano, o Oeste, a Chapada Diamantina e o Recôncavo.

Veja como se proteger durante os temporais

As rajadas de vento podem provocar a queda de galhos e até interrupções no fornecimento de energia elétrica. Diante da previsão, o Inema orienta a população a não atravessar ruas alagadas, enxurradas ou áreas próximas a córregos, seja a pé ou de veículo. Além do risco de contaminação, a força da água pode arrastar pessoas e automóveis.

Durante tempestades, também é importante evitar abrigo debaixo de árvores, devido ao risco de queda de galhos e de descargas elétricas. A recomendação é não estacionar veículos perto de torres de transmissão, placas de propaganda e outras estruturas que possam ser atingidas pelo vento. Outra orientação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada e, se possível, desligar os equipamentos elétricos e o quadro geral de energia.

Quem mora em áreas de encosta deve ficar atento a sinais de movimentação do terreno, como rachaduras no solo ou nas paredes, árvores e postes inclinados e estalos. Caso algum desses indícios seja identificado, a orientação é deixar o local, procurar um ambiente seguro e comunicar a Defesa Civil.