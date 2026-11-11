TEMPO FECHADO

Chuvas intensas no sul da Bahia aumentam risco de alagamentos e deslizamentos

Previsão indica redução das precipitações na sexta-feira (13), mas instabilidades podem voltar no fim de semana

Elaine Sanoli

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 20:59

Chuva Crédito: Reprodução

As fortes chuvas que atingem o sul da Bahia nos últimos dias mantêm a região em alerta para o risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra. Segundo a Climatempo, a previsão indica a continuidade das precipitações nesta quinta-feira (12), especialmente nas cidades de Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália, que registraram volumes expressivos de chuva em poucas horas.

De acordo com dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), Santa Cruz Cabrália acumulou 157 milímetros de chuva em 24 horas, dos quais aproximadamente 100 milímetros foram registrados em apenas seis horas. Em Porto Seguro, o volume chegou a quase 80 milímetros no mesmo intervalo.

Os acumulados elevados preocupam principalmente nas áreas onde o solo já está encharcado, aumentando o risco de deslizamentos em encostas e de novos alagamentos em regiões urbanas.

Segundo a Climatempo, a persistência das chuvas está relacionada à concentração de umidade sobre o sul da Bahia após a passagem de um sistema frontal próximo ao litoral do estado. Mesmo com o afastamento gradual desse sistema, a circulação de ventos úmidos continua favorecendo a formação de nuvens carregadas e a ocorrência de pancadas intensas.

A previsão da Climatempo indica que as instabilidades começam a perder intensidade nesta quinta-feira (12), mas ainda há possibilidade de pancadas moderadas a fortes no sul e no litoral da Bahia. O risco de temporais isolados permanece, principalmente em Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália.