Chuvas intensas provocam deslizamento de terra e queda de árvores em Porto Seguro

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Elaine Sanoli
Publicado em 12 de novembro de 2026 às 17:44
As fortes chuvas que atingem Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, provocaram deslizamentos de terra e quedas de árvores em diferentes pontos do município. Nesta quinta-feira (12), a Defesa Civil foi acionada para atender às ocorrências e adotar as medidas necessárias. Até o momento, não há registro de feridos.
Segundo a Defesa Civil de Porto Seguro, um deslizamento de terra foi registrado na Rua do Mucugê, em Arraial d'Ajuda, no sentido da Ladeira da Praia. A ocorrência foi acompanhada pela queda de árvores, que provocou a obstrução parcial da via.
"Não há registro de vítimas até o momento. Uma residência fica próxima à ocorrência, e a Defesa Civil segue acompanhando a situação", informou o órgão.
Chuvas intensas em Porto Seguro
Uma equipe da Defesa Civil esteve no local para avaliar os riscos e adotar as medidas necessárias. A ação contou com o apoio da Secretaria do Litoral Sul, responsável pela retirada da terra e pela limpeza da área afetada.
De acordo com um boletim divulgado pela Defesa Civil na quarta-feira (11), uma família ficou desabrigada após uma residência ser destelhada no bairro Coqueiro Alto. Outras duas famílias foram orientadas a deixar temporariamente suas casas devido a alagamentos registrados em Pindorama e Porto Seguro.
Ao todo, o município contabilizou quatro ocorrências de alagamentos em residências, duas ruas alagadas, duas quedas de árvores, uma queda de poste e o desmoronamento de um muro.
A cidade saiu do alerta laranja, mas ainda segue em alerta amarelo para acumulado de chuva até às 23h59 desta quinta.
Segundo a Climatempo, a previsão indica a continuidade das precipitações ao longo do dia, com possibilidade de pancadas moderadas a fortes no extremo sul baiano.
Os elevados volumes de chuva registrados nos últimos dias aumentam a preocupação com novos alagamentos e deslizamentos de terra, principalmente em áreas onde o solo já está encharcado.
Ainda de acordo com a Climatempo, a persistência das chuvas está relacionada à concentração de umidade sobre o sul da Bahia após a passagem de um sistema frontal próximo ao litoral do estado. Mesmo com o afastamento gradual desse sistema, a circulação de ventos úmidos continua favorecendo a formação de nuvens carregadas e a ocorrência de pancadas intensas.