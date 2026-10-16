Chuvas repentinas podem atingir a Bahia com raios, ventos fortes e até granizo

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Mariana Rios
Publicado em 16 de outubro de 2026 às 16:18
A ocorrência repentina de chuvas pode surpreender moradores de diversas regiões da Bahia neste fim de semana. A chegada de um sistema frontal deve intensificar as instabilidades no estado nas próximas 72 horas, com possibilidade de temporais, raios, trovoadas, rajadas de vento e até queda isolada de granizo, segundo alerta emitido pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) nesta sexta-feira (16).
A previsão exige atenção para riscos de alagamentos, deslizamentos de terra, elevação do nível dos rios e queda de galhos. Também podem ocorrer interrupções temporárias no fornecimento de energia elétrica. No litoral, são esperadas rajadas de vento de moderada intensidade.
Chuva de granizo e ventania em Vitória da Conquista
As áreas com maior possibilidade de chuva forte são o Extremo Sul, o Sudoeste, a Chapada Diamantina, partes do Oeste e o Vale do São Francisco.
No sábado (17), há possibilidade de chuva forte no Extremo Sul, no Sudoeste, na Chapada Diamantina, na região do São Francisco e em partes do Norte e do Oeste. As precipitações podem vir acompanhadas de ventos fortes e descargas elétricas.
No domingo (18), as instabilidades devem avançar por grande parte da Bahia, com pancadas de chuva ao longo do dia, raios e trovoadas. Os maiores volumes de precipitação são esperados no Extremo Sul, no Baixo Sul, no Sudoeste, na Chapada Diamantina, na região do São Francisco e em partes do Oeste.
Em Salvador, na Região Metropolitana, no Recôncavo e no Litoral Norte, a previsão indica chuvas rápidas e isoladas, com possibilidade de aumento da intensidade no domingo. Neste sábado (17), as pancadas devem ocorrer principalmente nas primeiras horas da manhã.
O Inema poderá emitir novos alertas conforme a evolução das condições meteorológicas.
Diante do risco de ventos fortes e descargas elétricas, o Inema orienta a população a:
Não se abrigar debaixo de árvores durante as tempestades.
Evitar estacionar veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda.
Não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as tempestades.
Em áreas sujeitas a alagamentos e deslizamentos, acompanhar os alertas meteorológicos e seguir as orientações da Defesa Civil.
Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199, e o Corpo de Bombeiros, pelo 193.