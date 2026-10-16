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Chuvas repentinas podem atingir a Bahia com raios, ventos fortes e até granizo

Sistema frontal deve intensificar as instabilidades no estado nas próximas 72 horas, com risco de alagamentos e deslizamentos

Mariana Rios

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 16:18

Chuva de granizo em Xique-Xique Crédito: Reprodução/Rede Social (dezembro/2025)

A ocorrência repentina de chuvas pode surpreender moradores de diversas regiões da Bahia neste fim de semana. A chegada de um sistema frontal deve intensificar as instabilidades no estado nas próximas 72 horas, com possibilidade de temporais, raios, trovoadas, rajadas de vento e até queda isolada de granizo, segundo alerta emitido pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) nesta sexta-feira (16).

A previsão exige atenção para riscos de alagamentos, deslizamentos de terra, elevação do nível dos rios e queda de galhos. Também podem ocorrer interrupções temporárias no fornecimento de energia elétrica. No litoral, são esperadas rajadas de vento de moderada intensidade.

Chuva de granizo e ventania em Vitória da Conquista 1 de 10

As áreas com maior possibilidade de chuva forte são o Extremo Sul, o Sudoeste, a Chapada Diamantina, partes do Oeste e o Vale do São Francisco.

Onde pode chover neste fim de semana

No sábado (17), há possibilidade de chuva forte no Extremo Sul, no Sudoeste, na Chapada Diamantina, na região do São Francisco e em partes do Norte e do Oeste. As precipitações podem vir acompanhadas de ventos fortes e descargas elétricas.

No domingo (18), as instabilidades devem avançar por grande parte da Bahia, com pancadas de chuva ao longo do dia, raios e trovoadas. Os maiores volumes de precipitação são esperados no Extremo Sul, no Baixo Sul, no Sudoeste, na Chapada Diamantina, na região do São Francisco e em partes do Oeste.

Em Salvador, na Região Metropolitana, no Recôncavo e no Litoral Norte, a previsão indica chuvas rápidas e isoladas, com possibilidade de aumento da intensidade no domingo. Neste sábado (17), as pancadas devem ocorrer principalmente nas primeiras horas da manhã.

O Inema poderá emitir novos alertas conforme a evolução das condições meteorológicas.

Como se proteger durante as tempestades

Diante do risco de ventos fortes e descargas elétricas, o Inema orienta a população a:

Não se abrigar debaixo de árvores durante as tempestades.

Evitar estacionar veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda.

Não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as tempestades.

Em áreas sujeitas a alagamentos e deslizamentos, acompanhar os alertas meteorológicos e seguir as orientações da Defesa Civil.