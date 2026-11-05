PREVISÃO

Ciclone extratropical e frente fria mudam o tempo na Bahia neste fim de semana

Previsão indica chuva no interior baiano a partir de sábado (7), com avanço do sistema pelo litoral sul do estado



Mariana Rios

Estadão

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 20:16

Ciclone terá ventos de até 296 km/h Crédito: Reprodução/CIRA

A chegada de uma frente fria deve mudar as condições do tempo na Bahia neste fim de semana. O sistema avança pelo litoral sul do estado no sábado (7) e favorece a formação de áreas de instabilidade, com previsão de chuva principalmente no interior baiano, segundo a Climatempo.

A mudança é provocada pela atuação conjunta de uma frente fria e de um ciclone extratropical de moderada a forte intensidade, que deve se organizar próximo ao litoral de Santa Catarina. Os dois sistemas aumentam as condições para temporais e chuvas intensas em diferentes regiões do país.

O que fazer durante o temporal? 1 de 5

Nesta sexta-feira (6), a frente fria chega ao Espírito Santo, ao norte de Minas Gerais e ao sul da Bahia. O avanço também provoca instabilidades em Goiás, no Distrito Federal, em Mato Grosso e no Tocantins.

No sábado, além da Bahia, a previsão indica possibilidade de chuva no centro-sul do Maranhão e do Piauí. Também são esperadas instabilidades no Tocantins e em áreas do Pará e do Amazonas.

Queda de temperatura em outras regiões

Enquanto a frente fria avança pelo país, uma massa de ar polar começa a influenciar as temperaturas no Sul nesta quinta-feira (5). Na sexta, o ar frio chega a Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e ao centro-sul de Minas Gerais.