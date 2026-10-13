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Cidade baiana banhada por rios de águas cristalinas registra 40,7°C e tem segunda maior temperatura do Brasil; veja lista

Correntina ficou atrás apenas de Oeiras, no Piauí, onde os termômetros marcaram 40,9°C na segunda-feira (12), segundo o Inmet

Mariana Rios

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 15:18

Correntina Crédito: Felipe Foco/ Núcleo de Turismo

Uma cidade baiana registrou a segunda maior temperatura do Brasil na segunda-feira (12), com apenas 0,2°C a menos que o município que liderou o ranking nacional. Correntina, no oeste da Bahia, chegou a 40,7°C, ficando atrás apenas de Oeiras, no Piauí, onde os termômetros marcaram 40,9°C.

Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e foram divulgados nesta terça-feira (13). Ao todo, 11 municípios brasileiros registraram temperaturas iguais ou superiores a 39°C no levantamento.

O Piauí concentrou a maior parte dos registros extremos, com sete cidades entre as listadas. Além de Oeiras, Teresina marcou 39,8°C, enquanto Castelo do Piauí e São João do Piauí chegaram a 39,7°C.

Correntina 1 de 12

O ranking também inclui municípios do Tocantins, Ceará e Minas Gerais. Taguatinga (TO) registrou 39,3°C; Jaguaribe (CE), 39,2°C; e Januária (MG), 39,1°C.

Veja as cidades mais quentes do Brasil na segunda-feira (12)

Oeiras (PI) — 40,9°C

Correntina (BA) — 40,7°C

Teresina (PI) — 39,8°C

Castelo do Piauí (PI) — 39,7°C

São João do Piauí (PI) — 39,7°C

Picos (PI) — 39,4°C

Campo Maior (PI) — 39,4°C

Taguatinga (TO) — 39,3°C

Jaguaribe (CE) — 39,2°C

Januária (MG) — 39,1°C