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Cidade baiana banhada por rios de águas cristalinas registra 40,7°C e tem segunda maior temperatura do Brasil; veja lista

Correntina ficou atrás apenas de Oeiras, no Piauí, onde os termômetros marcaram 40,9°C na segunda-feira (12), segundo o Inmet

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 15:18

Correntina
Correntina Crédito: Felipe Foco/ Núcleo de Turismo

Uma cidade baiana registrou a segunda maior temperatura do Brasil na segunda-feira (12), com apenas 0,2°C a menos que o município que liderou o ranking nacional. Correntina, no oeste da Bahia, chegou a 40,7°C, ficando atrás apenas de Oeiras, no Piauí, onde os termômetros marcaram 40,9°C.

Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e foram divulgados nesta terça-feira (13). Ao todo, 11 municípios brasileiros registraram temperaturas iguais ou superiores a 39°C no levantamento.

O Piauí concentrou a maior parte dos registros extremos, com sete cidades entre as listadas. Além de Oeiras, Teresina marcou 39,8°C, enquanto Castelo do Piauí e São João do Piauí chegaram a 39,7°C.

Correntina

Correntina por Reprodução
Correntina por Reprodução
Correntina por Reprodução
Cidade de Correntina vista de cima por Divulgação
Correntina por Reprodução
Correntina por Reprodução
Correntina por Reprodução
Correntina por Reprodução
Correntina por Reprodução
Correntina por Reprodução
Correntina por Reprodução
Correntina por Reprodução
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Correntina por Reprodução

O ranking também inclui municípios do Tocantins, Ceará e Minas Gerais. Taguatinga (TO) registrou 39,3°C; Jaguaribe (CE), 39,2°C; e Januária (MG), 39,1°C.

Veja as cidades mais quentes do Brasil na segunda-feira (12)

Oeiras (PI) — 40,9°C

Correntina (BA) — 40,7°C

Teresina (PI) — 39,8°C

Castelo do Piauí (PI) — 39,7°C

São João do Piauí (PI) — 39,7°C

Picos (PI) — 39,4°C

Campo Maior (PI) — 39,4°C

Taguatinga (TO) — 39,3°C

Jaguaribe (CE) — 39,2°C

Januária (MG) — 39,1°C

Piripiri (PI) — 39,1°C

Tags:

Clima Oeste Correntina

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