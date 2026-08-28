Cidade baiana é a 3ª melhor do Nordeste para se viver, aponta levantamento

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Elaine Sanoli
Publicado em 28 de agosto de 2026 às 19:16
Feira de Santana, no centro-norte da Bahia, é a terceira cidade com melhor qualidade de vida entre os grandes municípios do Nordeste, segundo levantamento realizado pela Austin Rating em parceria com a Veja. O índice leva em consideração os 30 maiores municípios da região, com população superior a 200 mil habitantes. O estudo analisou mais de 5.500 municípios brasileiros a partir de 253 indicadores.
Entre os 30 municípios nordestinos com mais de 200 mil habitantes, Feira de Santana aparece atrás apenas de João Pessoa, na Paraíba, e São Luís, no Maranhã. A cidade baiana também supera capitais como Salvador, Recife e Fortaleza na classificação.
Além da terceira colocação em qualidade de vida entre os grandes municípios nordestinos, Feira de Santana aparece em outras posições de destaque no levantamento. A cidade ocupa o 8º lugar em habitação, o 9º em empresas e negócios/capacidade de pagamento e o 10º em capacidade de arrecadação.
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Na avaliação da aplicação de recursos nas áreas de saúde e educação, o município alcançou a 6ª posição entre os maiores municípios do Nordeste.
O levantamento também estabelece classificações de acordo com o porte populacional. Entre os municípios nordestinos com população entre 50 mil e 200 mil habitantes, Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, aparece na primeira colocação em qualidade de vida.
A metodologia do estudo considera ainda a evolução dos indicadores ao longo de dez anos, e não apenas os dados registrados em um único período.