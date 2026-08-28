QUALIDADE DE VIDA

Cidade baiana é a 3ª melhor do Nordeste para se viver, aponta levantamento

Feira de Santana desbancou capitais como Salvador, Recife e Fortaleza no ranking

Elaine Sanoli

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 19:16

Feira de Santana Crédito: ACM e Jorge Magalhães

Feira de Santana, no centro-norte da Bahia, é a terceira cidade com melhor qualidade de vida entre os grandes municípios do Nordeste, segundo levantamento realizado pela Austin Rating em parceria com a Veja. O índice leva em consideração os 30 maiores municípios da região, com população superior a 200 mil habitantes. O estudo analisou mais de 5.500 municípios brasileiros a partir de 253 indicadores.

Entre os 30 municípios nordestinos com mais de 200 mil habitantes, Feira de Santana aparece atrás apenas de João Pessoa, na Paraíba, e São Luís, no Maranhã. A cidade baiana também supera capitais como Salvador, Recife e Fortaleza na classificação.

Além da terceira colocação em qualidade de vida entre os grandes municípios nordestinos, Feira de Santana aparece em outras posições de destaque no levantamento. A cidade ocupa o 8º lugar em habitação, o 9º em empresas e negócios/capacidade de pagamento e o 10º em capacidade de arrecadação.



12 lugares em Feira de Santana que não existem mais e deixaram saudade 1 de 12

Na avaliação da aplicação de recursos nas áreas de saúde e educação, o município alcançou a 6ª posição entre os maiores municípios do Nordeste.

O levantamento também estabelece classificações de acordo com o porte populacional. Entre os municípios nordestinos com população entre 50 mil e 200 mil habitantes, Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, aparece na primeira colocação em qualidade de vida.