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Cidade baiana é a 3ª melhor do Nordeste para se viver, aponta levantamento

Feira de Santana desbancou capitais como Salvador, Recife e Fortaleza no ranking

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 19:16

Feira de Santana
Feira de Santana Crédito: ACM e Jorge Magalhães

Feira de Santana, no centro-norte da Bahia, é a terceira cidade com melhor qualidade de vida entre os grandes municípios do Nordeste, segundo levantamento realizado pela Austin Rating em parceria com a Veja. O índice leva em consideração os 30 maiores municípios da região, com população superior a 200 mil habitantes. O estudo analisou mais de 5.500 municípios brasileiros a partir de 253 indicadores.

Entre os 30 municípios nordestinos com mais de 200 mil habitantes, Feira de Santana aparece atrás apenas de João Pessoa, na Paraíba, e São Luís, no Maranhã. A cidade baiana também supera capitais como Salvador, Recife e Fortaleza na classificação.

Além da terceira colocação em qualidade de vida entre os grandes municípios nordestinos, Feira de Santana aparece em outras posições de destaque no levantamento. A cidade ocupa o 8º lugar em habitação, o 9º em empresas e negócios/capacidade de pagamento e o 10º em capacidade de arrecadação.

12 lugares em Feira de Santana que não existem mais e deixaram saudade

Após 43 anos de atuação, o colégio O Pequeno Príncipe encerrou as atividades em 2010. Até hoje, a escola é lembrada por ex-alunos com saudosismo. O prédio principal é um casarão histórico e pertenceu a Arthur Fróes da Motta.  por Reprodução
O tradicional Feira Palace Hotel, onde já se hospedaram artistas como Roberto Carlos e Xuxa, fechou no ano passado.  por Reprodução
O Habib's, inaugurado na primeira década dos anos 2000, funcionou até 2010 na Avenida Getúlio Vargas por Reprodução
Um dos restaurantes icônicos da cidade, o Kabana's foi atingido por um incêndio em 2024 por Reprodução
O América Outlet, que tinha lojas de marcas como a Guess e uma roda-gigante, fechou as portas na pandemia. por Wikicommons
Fundada na década de 1970, a pizzaria O Timbau marcou gerações. por Reprodução
O Feira Tênis Clube foi inaugurado em 1944 e foi palco de competições importantes, além de festas famosas e da boate Guaraná. Fechou nos anos 2010. por Reprodução
A panificadora Coelho, que funcionou por 48 anos no Ponto Central, encerrou as atividades em 2021 por Google Street View
O primeiro prédio do Colégio Acesso, inaugurado nos anos 2000, funcionava na Avenida Getúlio Vargas. Hoje, é um restaurante McDonald's. O Colégio Acesso atualmente tem unidades na Avenida Noide Cerqueira e no Ponto Central.  por Google Street View
O Bar Ponto do Zequinha funcionou por mais de 30 anos na Avenida Getúlio Vargas, até a morte do proprietário, em 2020 por Google Street View
Após funcionar por mais de 60 anos, a sorveteria Princesinha encerrou as atividades em 2021 por Reprodução
A Abóbora de Feira, antiga Boate Jerimum, foi demolida no ano passado e está prestes a ser reinaugurada. por CSO Engenharia e Inovare Engenharia/Reprodução
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Após 43 anos de atuação, o colégio O Pequeno Príncipe encerrou as atividades em 2010. Até hoje, a escola é lembrada por ex-alunos com saudosismo. O prédio principal é um casarão histórico e pertenceu a Arthur Fróes da Motta.  por Reprodução

Na avaliação da aplicação de recursos nas áreas de saúde e educação, o município alcançou a 6ª posição entre os maiores municípios do Nordeste.

O levantamento também estabelece classificações de acordo com o porte populacional. Entre os municípios nordestinos com população entre 50 mil e 200 mil habitantes, Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, aparece na primeira colocação em qualidade de vida.

A metodologia do estudo considera ainda a evolução dos indicadores ao longo de dez anos, e não apenas os dados registrados em um único período.

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