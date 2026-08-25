FEIRA DE SANTANA

Cidade baiana é reconhecida entre as melhores do Brasil

Feira de Santana aparece em destaque na Região Nordeste na certificação da revista Veja Negócios

Elaine Sanoli

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 20:30

Feira de Santana Crédito: Reprodução/Prefeitura de Feira de Santana

Feira de Santana, no interior da Bahia, foi classificada na certificação das Melhores Cidades do Brasil, da revista Veja Negócios, em reconhecimento ao desempenho do município entre as cidades da Região Nordeste. O município baiano obteve destaque em avaliações do desenvolvimento socioeconômico dos municípios brasileiros a partir de indicadores das dimensões Fiscal, Econômica, Social e Digital. O documento foi emitido em julho deste ano.

Feira de Santana possui o terceiro maior Produto Interno Bruto (PIB) da Bahia e se consolidou como principal polo de Comércio e Serviços do interior baiano, com influência econômica sobre dezenas de municípios. A geração de empregos formais também contribui para o dinamismo econômico. Os setores de Serviços, Comércio e Indústria de Transformação estão entre os principais responsáveis pela abertura de novos postos de trabalho.

A localização estratégica, no principal entroncamento rodoviário do Nordeste, é outro fator de destaque. A posição geográfica favorece a atividade comercial e logística e contribui para a consolidação do Centro Industrial do Subaé (CIS), além de fortalecer a atração de novos investimentos.

Na dimensão fiscal, o município mantém um orçamento anual na casa dos R$ 3 bilhões e busca preservar o equilíbrio das contas públicas, com controle das despesas e respeito aos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

A capacidade de investimento também está relacionada à situação financeira do município, com baixo nível de endividamento e indicadores de liquidez que contribuem para a execução de obras, serviços e projetos públicos.

Com mais de 660 mil habitantes, Feira de Santana é a segunda cidade mais populosa da Bahia e exerce papel de referência regional em diferentes áreas. O município concentra serviços de saúde de média e alta complexidade, além de instituições de ensino superior que atendem moradores de Feira e de dezenas de cidades da região.

Na assistência social, a Prefeitura mantém uma rede formada por equipamentos como os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e os Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS), além de programas voltados à qualificação profissional e à inserção no mercado de trabalho, a exemplo da Casa do Trabalhador.

A dimensão digital também integra a avaliação. Feira de Santana vem adotando medidas de modernização administrativa e ampliação dos serviços digitais, com a digitalização de processos, disponibilização de serviços online, emissão de tributos pela internet, iniciativas de desburocratização e ferramentas de integração entre o cidadão e o poder público.

O município também participa de discussões e iniciativas relacionadas ao conceito de cidades inteligentes, envolvendo áreas como governança, mobilidade e tecnologia.

O certificado da Veja Negócios destaca Feira de Santana entre os municípios que se sobressaem na Região Nordeste e reconhece o desempenho da cidade em diferentes dimensões do desenvolvimento socioeconômico.