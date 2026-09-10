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Cidade baiana vai ganhar academia de alto padrão ao ar livre com personal trainer

Com investimento de R$ 3,5 milhões, praça será implementada no bairro Campo Limpo, em Feira de Santana

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 18:44

Feira de Santana vai ganhar academia de alto padrão ao ar livre com personal trainer
Feira de Santana vai ganhar academia de alto padrão ao ar livre com personal trainer Crédito: Reprodução

Feira de Santana, no centro-norte baiano, vai ganhar a primeira academia de alto padrão ao ar livre da cidade, com personal trainer. O espaço ficará no bairro Campo Limpo, no conjunto Morada das Árvores. A construção começará imediatamente após a assinatura da ordem de serviço, prevista para a manhã desta quinta-feira (10).

A obra terá investimento de R$ 3.517.158,52. Além da academia, a praça também contará com um Dog Park. O espaço destinado aos cachorros terá arco, túnel e casa para cães, no formato de chapéu chinês, além de outras manilhas.

O conjunto Morada das Árvores abriga a maior praça de Feira de Santana, que passará por uma série de intervenções. O espaço receberá pavimentação com blocos intertravados coloridos, reassentamento de guias, rampas de acessibilidade para cadeirantes e calçadas em concreto armado. O projeto também prevê paisagismo com grama em placas e bancos de concreto armado e alvenaria estrutural.

Feira de Santana vai ganhar academia de alto padrão ao ar livre com personal trainer

Feira de Santana vai ganhar academia de alto padrão ao ar livre com personal trainer por Reprodução
Feira de Santana vai ganhar academia de alto padrão ao ar livre com personal trainer por Reprodução
Feira de Santana vai ganhar academia de alto padrão ao ar livre com personal trainer por Reprodução
Feira de Santana vai ganhar academia de alto padrão ao ar livre com personal trainer por Reprodução
Feira de Santana vai ganhar academia de alto padrão ao ar livre com personal trainer por Reprodução
Feira de Santana vai ganhar academia de alto padrão ao ar livre com personal trainer por Reprodução
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Feira de Santana vai ganhar academia de alto padrão ao ar livre com personal trainer por Reprodução
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Feira de Santana vai ganhar academia de alto padrão ao ar livre com personal trainer por Reprodução

O equipamento também receberá instalações elétricas para a implantação de 60 postes com luminárias de LED, além de pergolado e guarda-corpo em eucalipto. O espaço contará ainda com quadra de futevôlei, área para jogos e novos quiosques, que substituirão as antigas barracas existentes no local.

A praça também terá um parque infantil com diversos equipamentos, como gangorra, escorregador e balanço. Os adultos também poderão usufruir da tradicional Academia da Saúde.

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