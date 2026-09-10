INTERIOR DO ESTADO

Cidade baiana vai ganhar academia de alto padrão ao ar livre com personal trainer

Com investimento de R$ 3,5 milhões, praça será implementada no bairro Campo Limpo, em Feira de Santana

Elaine Sanoli

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 18:44

Feira de Santana vai ganhar academia de alto padrão ao ar livre com personal trainer Crédito: Reprodução

Feira de Santana, no centro-norte baiano, vai ganhar a primeira academia de alto padrão ao ar livre da cidade, com personal trainer. O espaço ficará no bairro Campo Limpo, no conjunto Morada das Árvores. A construção começará imediatamente após a assinatura da ordem de serviço, prevista para a manhã desta quinta-feira (10).

A obra terá investimento de R$ 3.517.158,52. Além da academia, a praça também contará com um Dog Park. O espaço destinado aos cachorros terá arco, túnel e casa para cães, no formato de chapéu chinês, além de outras manilhas.

O conjunto Morada das Árvores abriga a maior praça de Feira de Santana, que passará por uma série de intervenções. O espaço receberá pavimentação com blocos intertravados coloridos, reassentamento de guias, rampas de acessibilidade para cadeirantes e calçadas em concreto armado. O projeto também prevê paisagismo com grama em placas e bancos de concreto armado e alvenaria estrutural.

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O equipamento também receberá instalações elétricas para a implantação de 60 postes com luminárias de LED, além de pergolado e guarda-corpo em eucalipto. O espaço contará ainda com quadra de futevôlei, área para jogos e novos quiosques, que substituirão as antigas barracas existentes no local.