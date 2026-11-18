TEMPORAIS

Cidade baiana suspende transporte de pacientes após BR-030 alagar por conta das fortes chuvas

Medida vale nesta quarta-feira (18) e afeta deslocamentos para Ilhéus, Itabuna e Salvador devido às condições da BR-030

Wendel de Novais

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 07:25

Chuva causou alagamento de BR-030 Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Maraú, no Baixo Sul da Bahia, suspendeu nesta quarta-feira (18) o transporte de pacientes para atendimentos de saúde em Ilhéus, Itabuna e Salvador. A medida foi adotada por causa das fortes chuvas que atingem a região e das condições de tráfego na BR-030, segundo comunicado da Secretaria Municipal de Saúde.

A suspensão afeta os veículos utilizados no deslocamento de pacientes, incluindo o transporte da Policlínica e o micro-ônibus. A prefeitura informou que a decisão é preventiva e busca preservar a segurança dos pacientes e dos profissionais envolvidos nos trajetos. O serviço ficará suspenso enquanto as condições das estradas são acompanhadas.

Chuva causou alagamento de BR-030 1 de 5

O município também registrou alagamentos após o temporal que atingiu a região na terça-feira (17). Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a BR-030 com muita lama. Até segunda-feira (16), o acumulado de chuva em Camamu, município vizinho, era de 60 milímetros no mês, equivalente a 44% da média mensal de 137 milímetros.

Diante do alerta laranja emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a Prefeitura de Maraú colocou equipes da Secretaria de Infraestrutura de sobreaviso. Os profissionais que atuam na sede, na Península e na zona rural estão preparados para atender possíveis ocorrências.