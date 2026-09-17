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Município baiano é o 2º maior produtor agrícola do Brasil

São Desidério, no Oeste da Bahia, alcançou R$ 8,22 bilhões em valor de produção em 2025 e ficou à frente de Sorriso (MT)



Mariana Rios

Agência Brasil

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 11:10

São Desidério, no oeste da Bahia Crédito: Reprodução/redes sociais

São Desidério, no Oeste da Bahia, manteve o segundo lugar entre os municípios com maior valor de produção agrícola do Brasil em 2025. O município baiano alcançou R$ 8,22 bilhões, ficando atrás apenas de Sapezal (MT), que chegou a R$ 8,59 bilhões. Sorriso (MT), que havia liderado o ranking por seis anos, caiu para a terceira colocação, com R$ 8,16 bilhões.

Os números fazem parte da Produção Agrícola Municipal (PAM), divulgada nesta quinta-feira (17) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A pesquisa considera o valor obtido pelas lavouras a partir da quantidade produzida e dos preços médios dos produtos em cada ano.

Belezas naturais de São Desidério 1 de 6

A posição de São Desidério ocorre em um cenário de crescimento de 23,7% no valor da produção em relação a 2024, quando o município havia registrado R$ 6,6 bilhões e também ocupado a segunda posição nacional.

Soja mantém São Desidério no topo

Além de avançar no ranking geral, São Desidério manteve uma posição de destaque na produção de soja. O município foi o líder nacional em valor gerado pelo cultivo do grão em 2025, com R$ 4,5 bilhões. A soja foi responsável por pouco mais da metade do valor da produção agrícola local.

A produção de soja também foi o principal fator para o desempenho de diversos municípios entre os maiores produtores do país. Em 2025, o Brasil colheu 165,3 milhões de toneladas, recorde da série histórica da PAM, e o grão respondeu por 34% do valor total da produção agrícola brasileira, estimado em R$ 927,2 bilhões.

Por que Sorriso perdeu a liderança?

A mudança no topo do ranking não ocorreu apenas por causa do desempenho das lavouras. A criação de Boa Esperança do Norte (MT) alterou a divisão territorial utilizada na pesquisa.

O novo município foi instalado oficialmente em 1º de janeiro de 2025, com áreas que pertenciam a Sorriso e Nova Ubiratã. Com o desmembramento, parte da produção que anteriormente era contabilizada em Sorriso passou a ser atribuída a Boa Esperança do Norte.

Segundo o IBGE, Sorriso teve redução de 9,3% na área plantada em 2025. Mesmo assim, o valor de sua produção agrícola cresceu nominalmente 13,8%, chegando a R$ 8,16 bilhões.

No caso de São Desidério, portanto, a mudança no ranking combina o crescimento do valor da produção baiana com a alteração territorial ocorrida em Mato Grosso. Os valores divulgados pelo IBGE são nominais, ou seja, não foram corrigidos pela inflação.

O outro município baiano entre os dez maiores é Formosa do Rio Preto, também no Oeste do estado. Em 2024, a cidade registrou R$ 4,9 bilhões em valor da produção agrícola, suficiente para ficar na sexta posição nacional. A soja foi o principal destaque da produção local, e o município também aparece entre os grandes polos produtores do grão no país.

Confira as dez cidades com maior valor da produção agrícola e o principal produto de cada:

Sapezal (MT): R$ 8,59 bilhões - algodão

São Desidério (BA): R$ 8,22 bilhões - soja

Sorriso (MT): R$ 8,16 bilhões - soja

Campo Novo do Parecis (MT): R$ 7,87 bilhões - soja

Formosa do Rio Preto (BA): R$ 5,89 bilhões - soja

Diamantino (MT): R$ 5,82 bilhões - soja

Rio Verde (GO): R$ 5,69 bilhões - soja

Cristalina (GO): R$ 5,45 bilhões - soja

Nova Mutum (MT): R$ 5,39 bilhões - soja