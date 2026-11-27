MORADIA

Cidade da Bahia vai ganhar mais de 200 novas unidades do Minha Casa, Minha Vida

Vitória da Conquista chegará a mais de 2,2 mil unidades habitacionais contratadas pelo programa, das quais 1.644 já estão em construção

Elaine Sanoli

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 19:28

Minha Casa, Minha Vida em Vitória da Conquista Crédito: Reprodução

A cidade de Vitória da Conquista, no Sudoeste baiano, terá novas habitações do programa Minha Casa, Minha Vida. Foi assinado, nesta sexta-feira (27), os contratos para a construção de 204 novas unidades habitacionais. Os imóveis serão distribuídos em dois empreendimentos.

O Residencial Natura contará com 104 unidades, que serão construídas pela E2 Engenharia, enquanto o Residencial Vila Nova terá 100 moradias, sob responsabilidade da Rangel Engenharia.

Com a assinatura dos novos contratos, Vitória da Conquista chegará a mais de 2,2 mil unidades habitacionais contratadas pelo programa. Desse total, 1.644 já estão em construção.

Segundo a prefeita Sheila Lemos, os novos residenciais serão construídos em bairros que já possuem infraestrutura urbana e acesso a serviços públicos.

“Os primeiros empreendimentos do Minha Casa, Minha Vida foram construídos muito distantes da área central. Hoje, o programa estabelece que as moradias sejam implantadas em locais que já contam com infraestrutura. Em Vitória da Conquista, as unidades estão em bairros com pavimentação, postos de saúde, escolas e creches”, afirmou.

De acordo com o diretor municipal de Habitação de Interesse Social, Nildo Freitas, os novos empreendimentos também representam uma oportunidade para as famílias que não foram contempladas nas etapas anteriores do programa.