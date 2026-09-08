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'Cidade do ouro' marca 14 ºC e é a mais fria do Nordeste

Município baiano de Jacobina marcou a menor temperatura da região neste domingo (6)

Elaine Sanoli

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 05:00

Jacobina Crédito: Reprodução/Prefeitura de Jacobina

A cidade de Jacobina, no norte da Bahia, registrou a menor temperatura do Nordeste nas últimas 24 horas, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O município baiano marcou 14,1 °C neste domingo (7).

Além da 'Cidade do Ouro', outra cidade baiana também aparece entre as menores temperaturas do Nordeste no período. Amargosa, no centro-sul do estado, registrou 16,8 °C e apareceu na segunda posição ranking.

Logo abaixo na listagem, na terceira posição, está a cidade de Irecê, centro-norte da Bahia, com 17,3 °C.

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