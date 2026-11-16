TEMPO RUIM

Cidade na Bahia decreta situação de emergência e suspende aulas e eventos após vendaval

Santo Estêvão está em alerta amarelo para tempestades

Elaine Sanoli

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 17:27

Em diferentes pontos da cidade, foram registrados destelhamentos de imóveis, quedas de muros e árvores. Crédito: Reprodução

A cidade de Santo Estêvão, no centro-norte da Bahia, decretou situação de emergência após o vendaval e as chuvas que atingiram o município nos últimos dias. A medida foi adotada pela prefeitura no último sábado (14). No final da tarde de domingo (15), a gestão municipal também anunciou o cancelamento da 3ª Festa Literária de Santo Estêvão (FLISE), que seria realizada na próxima semana, e da programação do Santo Natal, prevista para dezembro.

Entre os danos registrados pelas autoridades estão prejuízos em residências, escolas, prédios de secretarias municipais, na Câmara de Vereadores, no Estádio Municipal e no Centro de Abastecimento. Em diferentes pontos da cidade, foram registrados destelhamentos de imóveis, quedas de muros e árvores.

As famílias que tiveram suas residências atingidas pelo vendaval e pelas chuvas estão recebendo assistência do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), com a distribuição de kits emergenciais contendo alimentos, produtos de higiene, colchões e outros itens de primeira necessidade.

Vendaval atingiu Santo Estêvão 1 de 11

Em razão dos estragos provocados pelo temporal, as aulas da rede municipal de ensino foram suspensas nesta segunda-feira (16). A agência da Caixa Econômica Federal no município também não funcionou nesta segunda.