Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cidades da Bahia entram em alerta para chuva forte e ventos de até 70 km/h

Previsão é válida para municípios do Extremo Sul e Baixo Sul para esta quinta-feira (3)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 20:12

Ventania e ressaca na praia
Ventania na praia Crédito: Reprodução

Até as 13h desta quinta-feira (3), cidades do extremo sul e baixo sul da Bahia estão em alerta para ventos intensos e chuvas fortes. Os fenômenos são motivados pela aproximação de uma frente fria, que deve favorecer a formação de áreas de instabilidade.

De acordo com o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), as rajadas de vento podem atingir entre 50 e 70 km/h, enquanto os acumulados de chuva podem chegar a 50 milímetros em 24 horas.

A previsão também indica pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, acompanhadas de descargas elétricas e ventos fortes, principalmente nas áreas sob estado de atenção.

Entre os possíveis impactos estão a queda de galhos e árvores, o deslocamento de objetos e estruturas leves e interrupções pontuais no fornecimento de energia elétrica. A instabilidade também pode dificultar atividades marítimas, especialmente em trechos mais expostos do litoral. A recomendação é adotar cautela durante a navegação e outras atividades no mar durante o período de vigência do aviso.

Mais recentes

Imagem - Aeroporto na Bahia tem atividades suspensas por falta de licença ambiental

Aeroporto na Bahia tem atividades suspensas por falta de licença ambiental
Imagem - Candidatos ao Governo da Bahia poderão gastar até R$ 26,5 milhões em 2026; veja os limites por cargo

Candidatos ao Governo da Bahia poderão gastar até R$ 26,5 milhões em 2026; veja os limites por cargo
Imagem - Moradores lotam ruas da Fazenda Grande do Retiro em apoio a ACM Neto e por mudança na Bahia

Moradores lotam ruas da Fazenda Grande do Retiro em apoio a ACM Neto e por mudança na Bahia