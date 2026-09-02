Cidades da Bahia entram em alerta para chuva forte e ventos de até 70 km/h

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 2 de setembro de 2026 às 20:12
Até as 13h desta quinta-feira (3), cidades do extremo sul e baixo sul da Bahia estão em alerta para ventos intensos e chuvas fortes. Os fenômenos são motivados pela aproximação de uma frente fria, que deve favorecer a formação de áreas de instabilidade.
De acordo com o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), as rajadas de vento podem atingir entre 50 e 70 km/h, enquanto os acumulados de chuva podem chegar a 50 milímetros em 24 horas.
A previsão também indica pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, acompanhadas de descargas elétricas e ventos fortes, principalmente nas áreas sob estado de atenção.
Entre os possíveis impactos estão a queda de galhos e árvores, o deslocamento de objetos e estruturas leves e interrupções pontuais no fornecimento de energia elétrica. A instabilidade também pode dificultar atividades marítimas, especialmente em trechos mais expostos do litoral. A recomendação é adotar cautela durante a navegação e outras atividades no mar durante o período de vigência do aviso.