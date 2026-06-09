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Cigano é morto após ser atraído para receber dívida em emboscada na Bahia

Ricardo Marques Cabral, de 34 anos, teria recebido uma ligação de uma mulher interessada em quitar um débito antes do crime.

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 9 de junho de 2026 às 08:17

Ricardo foi morto em emboscada na Bahia
Ricardo foi morto em emboscada na Bahia Crédito: Reprodução

Um homem identificado como Ricardo Marques Cabral, 34 anos. foi morto a tiros após ser atraído para uma suposta cobrança de dívida na zona rural de Olindina, no nordeste da Bahia. Conhecido como 'Cigano Ricardo', integrante da comunidade cigana da região, ele teria sido vítima de uma emboscada ao atender um chamado para receber um valor que lhe era devido.

De acordo com informações divulgadas por representantes da comunidade, Ricardo recebeu uma ligação de uma mulher que teria informado a intenção de quitar uma dívida. Diante da proposta, ele saiu de casa acompanhado da esposa em um Volkswagen Nivus vermelho e seguiu em direção ao povoado de Colônia, onde o encontro teria sido marcado.

Ricardo foi morto em emboscada na Bahia

Ricardo foi morto em emboscada na Bahia por Reprodução
Ricardo foi morto em emboscada na Bahia por Reprodução
Ricardo foi morto em emboscada na Bahia por Reprodução
Ricardo foi morto em emboscada na Bahia por Reprodução
Ricardo foi morto em emboscada na Bahia por Reprodução
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Ricardo foi morto em emboscada na Bahia por Reprodução

Ao chegar ao local indicado, o casal foi surpreendido por homens armados. Segundo relatos colhidos por familiares, diversos disparos foram efetuados contra Ricardo logo após a aproximação do veículo. Mesmo baleado, ele ainda conseguiu conduzir o carro por alguns metros antes de perder o controle e parar em uma área de plantação. A esposa conseguiu escapar do ataque e não foi atingida.

Após o crime, familiares iniciaram buscas para localizar a vítima. O caso mobilizou moradores da região e integrantes da comunidade cigana, que acompanham o andamento das investigações. A Polícia Civil informou que a Delegacia Territorial de Olindina instaurou inquérito para apurar a morte de Ricardo Marques Cabral.

Conforme o registro da ocorrência, o homem e a esposa foram recebidos a tiros quando se aproximavam de uma residência na zona rural do município. A Polícia Civil informou que a Delegacia Territorial de Olindina instaurou inquérito para apurar a morte de Ricardo Marques Cabral.

Guias para perícia foram expedidas e policiais militares apresentaram munições e estojos recolhidos na cena do crime. As investigações buscam esclarecer as circunstâncias da execução, identificar os autores e determinar a motivação do homicídio. A polícia também realiza diligências e oitivas de testemunhas para reconstruir os momentos que antecederam o ataque.

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Cigano Ricardo Morto em Emboscada

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