Cinco carros, um ônibus e uma carreta colidem na BR-324

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Elaine Sanoli
Publicado em 26 de agosto de 2026 às 19:16
O trânsito ficou lento durante a tarde desta quarta-feira (26), na BR-324, em Feira de Santana, após um acidente. Seis veículos colidiram e causaram a interdição parcial da via, na altura do quilômetro 521,8.
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 16h10. A colisão envolveu uma carreta, cinco automóveis e um ônibus.
Engavetamento na BR-324
Por conta do acidente, foi necessária a interdição parcial da pista, com o deslocamento do fluxo para a via marginal. Não foram registradas vítimas.
Por volta das 19h, o fluxo de trânsito já havia sido normalizado, segundo informações da TV Bahia.