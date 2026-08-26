ACIDENTE

Cinco carros, um ônibus e uma carreta colidem na BR-324

Não houve feridos

Elaine Sanoli

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 19:16

Engavetamento na BR-324 Crédito: Reprodução/ TV Bahia

O trânsito ficou lento durante a tarde desta quarta-feira (26), na BR-324, em Feira de Santana, após um acidente. Seis veículos colidiram e causaram a interdição parcial da via, na altura do quilômetro 521,8.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 16h10. A colisão envolveu uma carreta, cinco automóveis e um ônibus.

Engavetamento na BR-324 1 de 7

Por conta do acidente, foi necessária a interdição parcial da pista, com o deslocamento do fluxo para a via marginal. Não foram registradas vítimas.