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Cinco foragidos são presos com ajuda de reconhecimento facial durante feira na Bahia

Entre os presos, estão dois devedores de pensão

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 24 de maio de 2026 às 11:50

Centro de operação
Centro de operação Crédito: Divulgação

Cinco pessoas com pendências com a Justiça foram localizadas na noite deste sábado (23) por meio do Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública, durante a Feira de Agricultura realizada em Eunápolis.

Entre os detidos estavam uma mulher e quatro homens que foram identificados ao entrarem na área monitorada pela Plataforma Elevada de Observação (POE), estrutura móvel utilizada no reforço da vigilância em eventos e pontos estratégicos.

Segundo as informações, os mandados de prisão em aberto estavam relacionados a crimes de homicídio, tráfico de drogas e violência contra a mulher. Além deles, outras duas pessoas com dívidas de pensão alimentícia também foram identificadas pelo sistema e conduzidas pelas equipes.

A tecnologia de reconhecimento facial já superou a marca de mil prisões realizadas entre janeiro e maio de 2026. O recurso, além de operar em pontos fixos, também vem sendo utilizado de forma itinerante por meio das POEs, ampliando o alcance do monitoramento em grandes eventos e áreas de circulação pública.

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