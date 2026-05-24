CRIME

Cinco foragidos são presos com ajuda de reconhecimento facial durante feira na Bahia

Entre os presos, estão dois devedores de pensão

Carol Neves

Publicado em 24 de maio de 2026 às 11:50

Centro de operação Crédito: Divulgação

Cinco pessoas com pendências com a Justiça foram localizadas na noite deste sábado (23) por meio do Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública, durante a Feira de Agricultura realizada em Eunápolis.

Entre os detidos estavam uma mulher e quatro homens que foram identificados ao entrarem na área monitorada pela Plataforma Elevada de Observação (POE), estrutura móvel utilizada no reforço da vigilância em eventos e pontos estratégicos.

Segundo as informações, os mandados de prisão em aberto estavam relacionados a crimes de homicídio, tráfico de drogas e violência contra a mulher. Além deles, outras duas pessoas com dívidas de pensão alimentícia também foram identificadas pelo sistema e conduzidas pelas equipes.