POLÍCIA

Cinco suspeitos de tráfico são presos durante operação em Vitória da Conquista

Equipes encontraram máquina seladora, câmeras e materiais usados na comercialização de entorpecentes

Wendel de Novais

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 12:14

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Cinco pessoas foram presas em flagrante na manhã desta quinta-feira (1º), em Vitória da Conquista, durante a Operação Geodo, realizada pelas polícias Civil e Militar. Três homens e duas mulheres são suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas e foram localizados durante o cumprimento de seis mandados de busca e apreensão.

A operação também resultou na apreensão de drogas e aproximadamente R$ 30 mil em dinheiro. As equipes recolheram ainda um veículo, celulares, materiais para acondicionamento e embalagem de entorpecentes, uma máquina seladora, câmeras de monitoramento e equipamentos do tipo stand alone.

Também foram encontrados um detector portátil de cédulas falsas e uma máquina para pagamentos com cartão. Em um dos imóveis vistoriados, apontado pelos investigadores como ponto de comercialização de drogas, foram localizados diversos recibos de pagamentos. O material será analisado durante o andamento das investigações.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

Um dos endereços chamou a atenção dos policiais pela estrutura de segurança. Segundo o delegado Fabiano Aurich, titular da 8ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (8ª DTE) de Vitória da Conquista e um dos responsáveis pela operação, o imóvel funcionava como uma espécie de “bunker”.

“Em um dos imóveis, um prédio em reforma, as equipes policiais identificaram uma estrutura que funcionava como verdadeiro ‘bunker’, dotada de diversos mecanismos de proteção e vigilância. O local possuía grades instaladas na parte interna das janelas, portas e portões de ferro reforçados, estruturas que dificultavam o acesso ao imóvel e que também teriam a finalidade de dificultar eventual invasão por grupos criminosos rivais”, afirmou o delegado.

Os cinco suspeitos foram levados para a unidade policial e autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles permanecem custodiados à disposição do Poder Judiciário. As diligências continuam para aprofundar a apuração sobre a atuação do grupo.