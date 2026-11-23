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Wendel de Novais
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 10:28
Cinco homens apontados como integrantes de uma facção criminosa morreram após um confronto com policiais da RONDESP Médio Rio de Contas, no domingo (22), em Jequié, no sudoeste da Bahia. Segundo a Polícia Militar, o grupo exibia armas de fogo nas redes sociais e fazia ameaças a moradores da região.
A ocorrência foi registrada durante uma operação em uma área de mata nas proximidades da localidade de Manga de Elza. Durante o patrulhamento, os policiais identificaram homens armados e tentaram realizar a abordagem. De acordo com a corporação, os suspeitos reagiram à tentativa de prisão com disparos, dando início a um confronto.
Caso é investigado pela Polícia Civil
Após a troca de tiros, os cinco homens foram atingidos. Eles chegaram a ser socorridos pelas equipes, mas não resistiram aos ferimentos. Com o grupo, os policiais apreenderam pistolas dos calibres 9mm, .40 e .380, além de carregadores, munições e outros materiais.
As forças de segurança continuam realizando ações na região com o objetivo de localizar outros possíveis integrantes da mesma organização criminosa.