POLÍCIA

Cinco traficantes morrem em confronto com a Rondesp na Bahia

Suspeitos integravam facção criminosa, exibiam armas nas redes sociais e ameaçavam moradores.

Wendel de Novais

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 10:28

Traficantes exibiam armas nas redes sociais Crédito: SSP-BA

Cinco homens apontados como integrantes de uma facção criminosa morreram após um confronto com policiais da RONDESP Médio Rio de Contas, no domingo (22), em Jequié, no sudoeste da Bahia. Segundo a Polícia Militar, o grupo exibia armas de fogo nas redes sociais e fazia ameaças a moradores da região.

A ocorrência foi registrada durante uma operação em uma área de mata nas proximidades da localidade de Manga de Elza. Durante o patrulhamento, os policiais identificaram homens armados e tentaram realizar a abordagem. De acordo com a corporação, os suspeitos reagiram à tentativa de prisão com disparos, dando início a um confronto.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

Após a troca de tiros, os cinco homens foram atingidos. Eles chegaram a ser socorridos pelas equipes, mas não resistiram aos ferimentos. Com o grupo, os policiais apreenderam pistolas dos calibres 9mm, .40 e .380, além de carregadores, munições e outros materiais.