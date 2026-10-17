ATIVIDADES

Ciranda Cultural fortalece a arte de brincar em comunidades quilombolas na Bahia

Em outubro e novembro, iniciativa passa por duas comunidades na região de Seabra e uma em Iraquara

D Da Redação

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 17:42

Ciranda Cultural Crédito: Pusa Pinaud

O brincar carrega uma sabedoria ancestral alegre e potente; porém, assim como outras tradições culturais, as brincadeiras infantis podem desaparecer caso não sejam fomentadas no cotidiano e passadas à frente. Com o objetivo de promover o fortalecimento do brincar, o Ciranda Cultural chega à sua segunda edição em 2026.

Durante o mês de outubro e novembro deste ano, a equipe do projeto vai visitar três comunidades quilombolas da região da Chapada Diamantina, na Bahia, onde realizará rodas de diálogo, contação de histórias, confecção de artesanatos e outras atividades. Agreste e Mocambo da Cachoeira, localizadas em Seabra, e Escôncio, em Iraquara, serão os locais para essa bela troca, que culminará em uma cartilha ilustrada coletiva sobre a cultura popular das brincadeiras nestes diferentes territórios.

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A proposta é criar em cada encontro um ambiente de expressão artística, escuta ativa e celebração, além de catalogar as brincadeiras e histórias próprias de cada localidade. O empoderamento e fortalecimento da cultura negra são os motes guias da Ciranda ao colocar no centro da roda memórias historicamente construídas por esses povos na promoção de uma infância digna e do bem-viver.

“Nos tempos atuais em que as crianças são seduzidas pelas telas se fazem necessárias e fundamentais ações que trabalhem a presença, assegurando assim os direitos da infância e o bem viver. O projeto Ciranda Cultural tem a proposta de compartilhar a expressão de corpos, olhares, brincadeiras, alegria, o estar juntos, a união”, detalha Fábia Medeiros, multiartista pós-graduada em Pedagogia e uma das monitoras do projeto.

Um encontro que abraça o comum

Em cada comunidade, o encontro acontece a partir da articulação com lideranças locais, em especial mulheres que são referências para o território. A Ciranda Cultural dura em torno de 4 horas, com intervalo para um momento de lanche com a equipe e os participantes. Luanna Lima e Fabia Medeiros são as monitoras e idealizadoras da iniciativa sociocultural ao lado da articuladora local Eliana Belo.

“O contato com as comunidades acontece através do diálogo em rede com pessoas ligadas a elas e principalmente em acordo com as associações locais. Num primeiro contato explicamos o projeto e agendamos a primeira visita, depois com o grupo definimos as datas dos encontros da Ciranda”, explica Luanna sobre o processo de construção dos encontros. Os participantes receberão ainda um kit com camisa, uma caneca do projeto, bem como uma bolsa auxílio para estimular a adesão e viabilizar o transporte, acesso e permanência durante as atividades.

Todos os encontros da Ciranda Cultural são registrados formando um rico material que servirá de base para construção de uma cartilha digital com livre e gratuito acesso a download, que também será distribuído de forma física em escolas públicas e associações culturais das cidades de Seabra e Iraquara. Com a força de preservar memórias, a cartilha ilustrada funcionará como um instrumento de valorização da cultura preta e quilombola na Bahia.

Retornos para a sociedade: lançamento e exposição

Em fevereiro de 2027, o lançamento da cartilha será mais um retorno para a sociedade. A produção será dividida com o público através de uma live virtual e em eventos presenciais em duas escolas públicas estaduais, com a presença de uma profissional de acessibilidade cultural.

Nestes espaços de aprendizado, a equipe do Ciranda Cultura fará ainda a instalação de uma exposição de fotografias das cirandas e de artesanatos criados pelas participantes nas visitas. O momento contará com vivências para compartilhamento com estudantes do ensino médio da rede pública sobre a importância da valorização das brincadeiras na cultura popular do país.