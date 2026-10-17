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Ciranda Cultural fortalece a arte de brincar em comunidades quilombolas na Bahia

Em outubro e novembro, iniciativa passa por duas comunidades na região de Seabra e uma em Iraquara

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Publicado em 17 de outubro de 2026 às 17:42

Ciranda Cultural
Ciranda Cultural Crédito: Pusa Pinaud

O brincar carrega uma sabedoria ancestral alegre e potente; porém, assim como outras tradições culturais, as brincadeiras infantis podem desaparecer caso não sejam fomentadas no cotidiano e passadas à frente. Com o objetivo de promover o fortalecimento do brincar, o Ciranda Cultural chega à sua segunda edição em 2026.

Durante o mês de outubro e novembro deste ano, a equipe do projeto vai visitar três comunidades quilombolas da região da Chapada Diamantina, na Bahia, onde realizará rodas de diálogo, contação de histórias, confecção de artesanatos e outras atividades. Agreste e Mocambo da Cachoeira, localizadas em Seabra, e Escôncio, em Iraquara, serão os locais para essa bela troca, que culminará em uma cartilha ilustrada coletiva sobre a cultura popular das brincadeiras nestes diferentes territórios.

Ciranda Cultural

Ciranda Cultural por Pusa Pinaud
Ciranda Cultural por Pusa Pinaud
Ciranda Cultural por Pusa Pinaud
Ciranda Cultural por Pusa Pinaud
Ciranda Cultural por Pusa Pinaud
Ciranda Cultural por Pusa Pinaud
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Ciranda Cultural por Pusa Pinaud

A proposta é criar em cada encontro um ambiente de expressão artística, escuta ativa e celebração, além de catalogar as brincadeiras e histórias próprias de cada localidade. O empoderamento e fortalecimento da cultura negra são os motes guias da Ciranda ao colocar no centro da roda memórias historicamente construídas por esses povos na promoção de uma infância digna e do bem-viver.

“Nos tempos atuais em que as crianças são seduzidas pelas telas se fazem necessárias e fundamentais ações que trabalhem a presença, assegurando assim os direitos da infância e o bem viver. O projeto Ciranda Cultural tem a proposta de compartilhar a expressão de corpos, olhares, brincadeiras, alegria, o estar juntos, a união”, detalha Fábia Medeiros, multiartista pós-graduada em Pedagogia e uma das monitoras do projeto.

Um encontro que abraça o comum

Em cada comunidade, o encontro acontece a partir da articulação com lideranças locais, em especial mulheres que são referências para o território. A Ciranda Cultural dura em torno de 4 horas, com intervalo para um momento de lanche com a equipe e os participantes. Luanna Lima e Fabia Medeiros são as monitoras e idealizadoras da iniciativa sociocultural ao lado da articuladora local Eliana Belo.

“O contato com as comunidades acontece através do diálogo em rede com pessoas ligadas a elas e principalmente em acordo com as associações locais. Num primeiro contato explicamos o projeto e agendamos a primeira visita, depois com o grupo definimos as datas dos encontros da Ciranda”, explica Luanna sobre o processo de construção dos encontros. Os participantes receberão ainda um kit com camisa, uma caneca do projeto, bem como uma bolsa auxílio para estimular a adesão e viabilizar o transporte, acesso e permanência durante as atividades.

Todos os encontros da Ciranda Cultural são registrados formando um rico material que servirá de base para construção de uma cartilha digital com livre e gratuito acesso a download, que também será distribuído de forma física em escolas públicas e associações culturais das cidades de Seabra e Iraquara. Com a força de preservar memórias, a cartilha ilustrada funcionará como um instrumento de valorização da cultura preta e quilombola na Bahia.

Retornos para a sociedade: lançamento e exposição

Em fevereiro de 2027, o lançamento da cartilha será mais um retorno para a sociedade. A produção será dividida com o público através de uma live virtual e em eventos presenciais em duas escolas públicas estaduais, com a presença de uma profissional de acessibilidade cultural.

Nestes espaços de aprendizado, a equipe do Ciranda Cultura fará ainda a instalação de uma exposição de fotografias das cirandas e de artesanatos criados pelas participantes nas visitas. O momento contará com vivências para compartilhamento com estudantes do ensino médio da rede pública sobre a importância da valorização das brincadeiras na cultura popular do país.

“Brincar é um direito universal para toda e qualquer criança. Com o projeto, nós promovemos um reencontro das mulheres quilombolas da Chapada com o brincar do seu tempo. Esse reacordar do brincar reforça o cultivo do bem-viver, de estar junto com a natureza, onde podemos despertar o potencial criativo e brincante de toda a comunidade, valorizando as memórias e histórias daquele local”, celebra Luanna Lima.

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