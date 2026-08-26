Cirurgião plástico responsável por procedimento em empresária morta já havia sido denunciado por pacientes

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Elaine Sanoli
Publicado em 26 de agosto de 2026 às 22:55
O cirurgião plástico Rossini Tebaldi Ruback, responsável pelo procedimento da empresária Adriele da Silva Pinto, de 31 anos, que morreu na madrugada desta quarta-feira (26), já havia sido alvo de denúncias. O caso ocorreu em Ilhéus, no sul da Bahia, e é investigado pela Polícia Civil.
A denúncia é de 2023, quando pacientes relataram ter sofrido complicações graves após cirurgias plásticas realizadas no Rio de Janeiro e na Bahia.
Adriele da Silva Pinto
Segundo informações exibidas em uma reportagem do Fantástico, à época, Rossini era denunciado de ter cometido erros médicos nos procedimentos de 40 pacientes. Na ocasião, a defesa do médico afirmou que as acusações eram falsas e que o profissional jamais havia sido condenado judicialmente por qualquer conduta médica irregular.
A nota afirmava ainda que a insatisfação dos pacientes com os resultados dos procedimentos não era considerada erro médico.
Adriele morava nos Estados Unidos e veio à Bahia para realizar quatro procedimentos estéticos com Rossini: mastopexia com prótese, lipoescultura, remodelamento costal e jato de plasma.
Em nota, a defesa de Rossini afirmou que o procedimento foi realizado em uma unidade hospitalar regularmente licenciada, em centro cirúrgico habilitado e com acompanhamento de uma médica anestesiologista durante toda a cirurgia.
Segundo o comunicado, não houve intercorrências durante a cirurgia, mas, ao final do atendimento, a paciente teria apresentado uma alteração grave no quadro clínico.
A defesa afirma que medidas emergenciais foram adotadas assim que o quadro foi identificado, incluindo a administração de medicação específica e procedimentos para estabilização da paciente, com participação de um cardiologista nas tentativas de socorro.
Em nota, o Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (Cremeb) informou que não há sindicância ou processo ético-profissional em tramitação no Tribunal de Ética Médica que cite o médico em questão.
O caso é investigado pela 1ª Delegacia Territorial de Ilhéus.
"Na condição de assessoria jurídica do Dr. Rossini Tebaldi Ruback, médico responsável pelo procedimento cirúrgico noticiado, e diante das solicitações de posicionamento recebidas de veículos de comunicação, vimos prestar os seguintes esclarecimentos.
Antes de tudo, registramos a mais sincera e profunda solidariedade do Dr. Rossini Tebaldi Ruback aos familiares e amigos da paciente. A perda de uma vida é sempre dolorosa, e o é igualmente para os profissionais que participaram do atendimento e empenharam todos os esforços na tentativa de preservá-la.
É preciso esclarecer, de forma categórica, que o procedimento foi realizado no interior de unidade hospitalar regularmente licenciada e em pleno funcionamento, em centro cirúrgico habilitado, com utilização da estrutura assistencial e do corpo profissional da própria instituição, e com o acompanhamento de médica anestesiologista durante todo o ato.
O Dr. Rossini Tebaldi Ruback é médico cirurgião plástico, regularmente inscrito no Conselho Regional de Medicina (CRM) e com Registro de Qualificação de Especialista (RQE). Quanto ao ocorrido, o ato cirúrgico transcorreu integralmente sem intercorrências. Já em sua fase final, após concluído o procedimento, a paciente apresentou, de forma súbita e inesperada, alteração grave de seu quadro clínico.
Conforme registrado em prontuário, os sinais foram prontamente identificados pela equipe de anestesiologia como compatíveis com hipertermia maligna, condição rara, grave e potencialmente fatal, decorrente de suscetibilidade individual à exposição a determinados agentes utilizados em anestesia. Trata-se de reação imprevisível, que não guarda relação com a técnica cirúrgica empregada e que não é detectável por exames pré-operatórios de rotina.
Identificado o quadro, foram imediatamente adotadas as medidas de emergência recomendadas, com administração da medicação específica e das manobras necessárias à estabilização da paciente, contando ainda com a participação de médico cardiologista nos esforços de socorro. A despeito da identificação imediata, do tratamento específico instituído e de todos os esforços da equipe assistencial, lamentavelmente a paciente não respondeu às medidas terapêuticas e evoluiu a óbito.
Toda a assistência prestada, a evolução do quadro clínico, as medicações administradas e as providências adotadas encontram-se integralmente registradas e documentadas. Cabe esclarecer, ainda, informação incorreta que tem circulado a respeito da saída dos profissionais da unidade hospitalar.
Concluídos os procedimentos assistenciais e adotadas todas as providências devidas, incluindo o registro em prontuário e a comunicação do falecimento aos familiares, sobreveio no local o grave episódio de violência e depredação já noticiado publicamente pela própria instituição hospitalar e registrado perante a autoridade policial. Diante da situação de risco então instaurada, o Dr. Rossini e a equipe assistencial foram orientados pelo setor de segurança do Hospital a permanecer em local protegido e a aguardar a chegada da autoridade policial, o que efetivamente ocorreu.
O Dr. Rossini permaneceu na unidade hospitalar até a chegada da Polícia Militar ao local. Não houve, portanto, em nenhum momento, abandono de atendimento, evasão ou tentativa de furtar-se a responsabilidades. O Dr. Rossini permanece integralmente à disposição da família, das autoridades competentes e dos órgãos de classe para prestar, com absoluta transparência, todos os esclarecimentos necessários e colaborar com a apuração das circunstâncias do ocorrido.
Por respeito à memória da paciente, à dor de seus familiares e ao dever de sigilo que recai sobre as informações médicas, outros detalhes de natureza clínica não serão divulgados publicamente neste momento. Por fim, renovamos a solidariedade do Dr. Rossini aos familiares e amigos da paciente diante de perda tão dolorosa, e pedimos responsabilidade na divulgação de informações ainda não apuradas, bem como respeito à dor de todos os envolvidos."