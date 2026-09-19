CNHs vencidas desde junho ganham novo prazo para renovação; veja quem pode dirigir sem ser punido

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Perla Ribeiro
Publicado em 19 de setembro de 2026 às 12:25
Motoristas que estão com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou a Autorização para Conduzir Ciclomotor (ACC) vencidas entre 5 de junho e 8 de dezembro ganharam um novo prazo para regularizar os documentos. Segundo o Conselho Nacional de Trânsito (Contran), uma deliberação prorrogou a validade dessas habilitações até 9 de dezembro.
Com a mudança, os documentos vencidos dentro desse período passam a ser considerados válidos até a nova data. Na prática, os motoristas não poderão ser punidos em fiscalizações apenas porque a CNH ou a ACC está vencida, desde que o documento esteja dentro do período abrangido pela medida.
Veja alguns valores para tirar CNH
A prorrogação já está em vigor e, de acordo com o Contran, o motorista não precisa apresentar recurso para ter o benefício. A regra, porém, não se aplica a quem está com o direito de dirigir suspenso ou cassado. Após o novo prazo estabelecido pelo conselho, os motoristas terão 30 dias para renovar os documentos.
Renovação da CNH pode ser gratuita e automática
Além da prorrogação do prazo, novas regras para a CNH passaram a valer em 2026 e permitem que alguns motoristas tenham a renovação gratuita e automática da habilitação. O benefício é destinado aos chamados “bons condutores”. Para se enquadrar nos critérios, o motorista precisa não ter pontos registrados na CNH nem infrações de trânsito no período de 12 meses, além de estar cadastrado no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC). A adesão ao cadastro pode ser feita pelo aplicativo CNH Brasil. Para isso, o condutor deve acessar a área “Condutor”, entrar em “Cadastro Positivo” e selecionar a opção “Autorizar participação”.
Renovação automática não inclui CNH física
A renovação automática contempla apenas a versão digital da CNH. Quem quiser receber também o documento físico precisa fazer uma solicitação separada, pelo aplicativo CNH Brasil ou presencialmente em uma unidade do Detran do estado de residência. Nesse caso, a emissão da versão física continua sujeita à cobrança de taxa, cujo valor varia de acordo com o Detran de cada estado. Em São Paulo, por exemplo, a taxa informada é de R$ 137,79. No Tocantins, chega a R$ 221,21, enquanto no Acre o valor indicado é de R$ 88,81.
Quem não pode renovar automaticamente?
A renovação automática não está disponível para todos os motoristas, mesmo entre aqueles que não cometeram infrações no período de 12 meses. Pelas regras apresentadas no material, condutores com mais de 50 anos podem utilizar a renovação automática apenas uma vez. Já pessoas com 70 anos ou mais não têm direito ao procedimento automático. A regra também não vale para motoristas cuja validade da CNH tenha sido reduzida por recomendação médica, em situações que envolvam doenças progressivas ou condições que exigem acompanhamento de saúde.