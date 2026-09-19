HABILITAÇÃO

CNHs vencidas desde junho ganham novo prazo para renovação; veja quem pode dirigir sem ser punido

Contran prorrogou a validade dos documentos até 9 de dezembro; medida também vale para autorizações para conduzir ciclomotores

Perla Ribeiro

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 12:25

Aplicativo da CNH do Brasil passará a emitir alertas para que condutores paguem tarifas do sistema de livre passagem e evitem infrações nas rodovias. Crédito: Divulgação/Serpro

Motoristas que estão com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou a Autorização para Conduzir Ciclomotor (ACC) vencidas entre 5 de junho e 8 de dezembro ganharam um novo prazo para regularizar os documentos. Segundo o Conselho Nacional de Trânsito (Contran), uma deliberação prorrogou a validade dessas habilitações até 9 de dezembro.

Com a mudança, os documentos vencidos dentro desse período passam a ser considerados válidos até a nova data. Na prática, os motoristas não poderão ser punidos em fiscalizações apenas porque a CNH ou a ACC está vencida, desde que o documento esteja dentro do período abrangido pela medida.

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A prorrogação já está em vigor e, de acordo com o Contran, o motorista não precisa apresentar recurso para ter o benefício. A regra, porém, não se aplica a quem está com o direito de dirigir suspenso ou cassado. Após o novo prazo estabelecido pelo conselho, os motoristas terão 30 dias para renovar os documentos.

Renovação da CNH pode ser gratuita e automática

Além da prorrogação do prazo, novas regras para a CNH passaram a valer em 2026 e permitem que alguns motoristas tenham a renovação gratuita e automática da habilitação. O benefício é destinado aos chamados “bons condutores”. Para se enquadrar nos critérios, o motorista precisa não ter pontos registrados na CNH nem infrações de trânsito no período de 12 meses, além de estar cadastrado no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC). A adesão ao cadastro pode ser feita pelo aplicativo CNH Brasil. Para isso, o condutor deve acessar a área “Condutor”, entrar em “Cadastro Positivo” e selecionar a opção “Autorizar participação”.

Renovação automática não inclui CNH física

A renovação automática contempla apenas a versão digital da CNH. Quem quiser receber também o documento físico precisa fazer uma solicitação separada, pelo aplicativo CNH Brasil ou presencialmente em uma unidade do Detran do estado de residência. Nesse caso, a emissão da versão física continua sujeita à cobrança de taxa, cujo valor varia de acordo com o Detran de cada estado. Em São Paulo, por exemplo, a taxa informada é de R$ 137,79. No Tocantins, chega a R$ 221,21, enquanto no Acre o valor indicado é de R$ 88,81.

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