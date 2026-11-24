REGIÃO METROPOLITANA

Coletes desviados do Exército por facção criminosa são encontrados em área de mata na Bahia

Operações integradas para recuperar os coletes tiveram início em agosto

Elaine Sanoli

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 17:30

Coletes desviados do Exército por facção criminosa são encontrados em mata na Bahia Crédito: Reprodução

Na noite desta segunda-feira (23), a polícia localizou coletes balísticos de uso restrito desviados do Exército Brasileiro (EB) em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Os equipamentos estavam escondidos em uma área de mata fechada e foram encontrados por equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). Segundo informações da Polícia Civil, os coletes foram desviados por integrantes de uma facção criminosa. Os policiais realizaram varreduras na região, mas não localizaram os responsáveis pelo crime.