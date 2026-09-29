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Com 11 °C, 'Capital do biscoito' é a cidade mais fria do Nordeste

Vitória da Conquista foi o município com a menor temperatura da região nesta segunda-feira (28)

Elaine Sanoli

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 04:21

Vitória da Conquista Crédito: Divulgação/PMVC

Dados emitidos Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que o município de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, foi mais uma vez a cidade que registrou a menor temperatura de toda a região Nordeste. Desta vez, a "Suíça Baiana" marcou 11,9 °C nesta segunda-feira (28).

A cidade de Vitória da Conquista, na Bahia 1 de 8

Na segunda posição do ranking está a cidade de Lençóis, na Chapada Diamantina, com 15,5 °C. Na terceira posição está a cidade de Belmonte, no sul da Bahia, com 16,5 °C.



O frio já é um velho conhecido da cidade, que já ganhou até fama de ser a "Suíça baiana". Em 24 de julho do ano passado, Vitória da Conquista atingiu a marca de 6,5 ºC, a terceira menor temperatura desde 1976, quando os registros começaram a ser coletados pela estação do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).