Com ajuda de drones e motos aquáticas, Bombeiros retomam buscas por jovem de 21 anos que desapareceu no mar de Guarajuba

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Carol Neves
Publicado em 18 de setembro de 2026 às 10:40
As buscas por Douglas Emanuel Souza de Resende, de 21 anos, continuam nesta sexta-feira (18), na Praia de Guarajuba, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O jovem submergiu após entrar no mar na quarta-feira (16) e não foi mais visto.
Uma equipe náutica do 13º Batalhão de Bombeiros Militar (13º BBM/BMar) participa da operação. As varreduras são realizadas tanto por terra quanto no mar, com o auxílio de uma moto aquática.
Jovem de 21 anos desapareceu na praia de Guarajuba
O desaparecimento aconteceu nas proximidades do Condomínio Canto do Mar. Segundo as informações iniciais, Douglas havia chegado a Guarajuba na quarta-feira para começar a trabalhar na localidade. Durante o dia, ele entrou no mar acompanhado de outras pessoas.
Enquanto estava na água, o jovem começou a apresentar dificuldades para nadar e não conseguiu retornar à praia. Pessoas que estavam nas proximidades tentaram ajudá-lo e chegaram a lançar uma corda, mas não conseguiram concluir o resgate.
O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 13h03. Uma equipe do 13º BBM foi enviada ao local e iniciou as buscas ainda na quarta-feira, concentrando os trabalhos na região onde Douglas foi visto pela última vez.
A operação prossegue nesta sexta-feira, mas, até a atualização mais recente, o jovem ainda não havia sido localizado. As circunstâncias do desaparecimento continuam sendo apuradas.