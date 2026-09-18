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Com ajuda de drones e motos aquáticas, Bombeiros retomam buscas por jovem de 21 anos que desapareceu no mar de Guarajuba

Douglas Emanuel Souza de Resende, de 21 anos, submergiu após entrar no mar

Carol Neves

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 10:40

Drone ajuda nas buscas Crédito: Divulgação

As buscas por Douglas Emanuel Souza de Resende, de 21 anos, continuam nesta sexta-feira (18), na Praia de Guarajuba, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O jovem submergiu após entrar no mar na quarta-feira (16) e não foi mais visto.

Uma equipe náutica do 13º Batalhão de Bombeiros Militar (13º BBM/BMar) participa da operação. As varreduras são realizadas tanto por terra quanto no mar, com o auxílio de uma moto aquática.

Jovem de 21 anos desapareceu na praia de Guarajuba 1 de 7

O desaparecimento aconteceu nas proximidades do Condomínio Canto do Mar. Segundo as informações iniciais, Douglas havia chegado a Guarajuba na quarta-feira para começar a trabalhar na localidade. Durante o dia, ele entrou no mar acompanhado de outras pessoas.

Enquanto estava na água, o jovem começou a apresentar dificuldades para nadar e não conseguiu retornar à praia. Pessoas que estavam nas proximidades tentaram ajudá-lo e chegaram a lançar uma corda, mas não conseguiram concluir o resgate.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 13h03. Uma equipe do 13º BBM foi enviada ao local e iniciou as buscas ainda na quarta-feira, concentrando os trabalhos na região onde Douglas foi visto pela última vez.