CHAPADA DIAMANTINA

Com programação gratuita, Festival de Jazz chega a 13ª edição no Capão

Evento acontece nos dias 18 e 19 de setembro

D Da Redação

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 18:51

Festival de Jazz do Capão Crédito: Divulgação I FJC

Nos dias 18 e 19 de setembro, o Jazz vai ecoar na 13º edição do Festival de Jazz do Capão, na Chapada Diamantina. De volta ao tradicional Circo do Capão, neste ano o Festival transforma a vila mais charmosa da Chapada em um território de encontros, trocas e experiências musicais. Com programação gratuita, o evento conta com shows de grandes nomes do jazz brasileiro, além de workshops, oficinas e uma grande campanha de conscientização ambiental.

Entre as atrações deste ano estão a cantora e compositora carioca Ilessi, com o show Atlântico Negro e o quarteto Emmbra — Escritas Musicais de Mulheres Brasileiras.

A Mostra UFBA contará com os shows de Victor Brasil, baterista de referência no jazz baiano e do Orí Mejí, com Tiago Nunes e Alana Gabriela, percurssionistas de destaque na cena brasileira que neste número, celebram a musicalidade das tradições de matriz africana.

A Mostra Capão contará com artistas que atual em múltiplas linguagens musicais: os flautistas Ari Vinícius Quinteto e Isa fLautaro, levarão a musicalidade deste instrumento simbólico na relação entre música e natureza. O gruitarrista Daniel Santiago chega com um time de peso, composto por Bruno Aranha, Guto Wirtti e Reinaldo Boaventura. O encontro de Nilton Azevedo e Lucas Decliê também prometem tirar o fôlego do público com os timbres e a força dos instrumentos de sopro.