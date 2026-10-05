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Com quase 90 mil votos, entenda por que Lídice da Mata não foi eleita deputada federal na Bahia

Candidata do PSB teve votação superior à de deputados eleitos, mas partido conquistou apenas uma cadeira

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 12:31

Lídice da Mata perdeu eleição para deputada federal
Lídice da Mata perdeu eleição para deputada federal Crédito: Câmara dos Deputados

Nome tradicional da política baiana, Lídice da Mata (PSB) recebeu 89.705 votos na eleição para deputado federal na Bahia, mas não conseguiu renovar o mandato para 2027. A votação foi superior à de alguns candidatos que garantiram uma das 39 cadeiras destinadas ao estado na Câmara dos Deputados. O motivo está na regra do sistema proporcional, que considera não apenas a votação individual, mas também o desempenho de cada partido ou federação.

Na prática, os votos recebidos por Lídice não são suficientes, por si só, para garantir uma vaga. Primeiro, é calculado quantas cadeiras cada partido ou federação terá direito a ocupar. Só depois os candidatos mais votados dentro de cada grupo disputam essas vagas. O mecanismo explica por que um candidato pode ter mais votos que um concorrente eleito e, ainda assim, ficar como suplente.

Veja quem são os deputados federais eleitos na Bahia

Veja quem são os deputados federais eleitos na Bahia por Reprodução/TSE
Veja quem são os deputados federais eleitos na Bahia por Reprodução/TSE
Veja quem são os deputados federais eleitos na Bahia por Reprodução/TSE
Veja quem são os deputados federais eleitos na Bahia por Reprodução/TSE
Veja quem são os deputados federais eleitos na Bahia por Reprodução/TSE
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Veja quem são os deputados federais eleitos na Bahia por Reprodução/TSE

Foi justamente o que ocorreu com o PSB. A legenda conquistou apenas uma cadeira na bancada baiana, preenchida por Mário Negromonte Jr., que recebeu 101.536 votos. Lídice terminou como suplente do partido, com 89.705 votos. A diferença entre os dois foi de 11.831 votos.

O resultado também ajuda a entender a situação de outros candidatos. Lídice teve votação maior, por exemplo, que Charles Fernandes, do PSD, eleito com 87.945 votos, e que Félix Mendonça Jr., do PDT, que conseguiu 60.159 votos. Mesmo assim, PSD e PDT obtiveram cadeiras adicionais na distribuição proporcional, enquanto o PSB ficou restrito a uma vaga.

A votação de Lídice também ficou abaixo da registrada por ela em 2022, quando recebeu 112.385 votos. A queda foi de pouco mais de 22 mil votos. A deputada exerce atualmente o mandato iniciado em 2023 e, com o resultado de 2026, não estará entre os representantes baianos na Câmara a partir de fevereiro de 2027.

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Eleições 2026 Votação Deputada Federal

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