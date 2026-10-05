Com quase 90 mil votos, entenda por que Lídice da Mata não foi eleita deputada federal na Bahia

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Wendel de Novais
Publicado em 5 de outubro de 2026 às 12:31
Nome tradicional da política baiana, Lídice da Mata (PSB) recebeu 89.705 votos na eleição para deputado federal na Bahia, mas não conseguiu renovar o mandato para 2027. A votação foi superior à de alguns candidatos que garantiram uma das 39 cadeiras destinadas ao estado na Câmara dos Deputados. O motivo está na regra do sistema proporcional, que considera não apenas a votação individual, mas também o desempenho de cada partido ou federação.
Na prática, os votos recebidos por Lídice não são suficientes, por si só, para garantir uma vaga. Primeiro, é calculado quantas cadeiras cada partido ou federação terá direito a ocupar. Só depois os candidatos mais votados dentro de cada grupo disputam essas vagas. O mecanismo explica por que um candidato pode ter mais votos que um concorrente eleito e, ainda assim, ficar como suplente.
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Foi justamente o que ocorreu com o PSB. A legenda conquistou apenas uma cadeira na bancada baiana, preenchida por Mário Negromonte Jr., que recebeu 101.536 votos. Lídice terminou como suplente do partido, com 89.705 votos. A diferença entre os dois foi de 11.831 votos.
O resultado também ajuda a entender a situação de outros candidatos. Lídice teve votação maior, por exemplo, que Charles Fernandes, do PSD, eleito com 87.945 votos, e que Félix Mendonça Jr., do PDT, que conseguiu 60.159 votos. Mesmo assim, PSD e PDT obtiveram cadeiras adicionais na distribuição proporcional, enquanto o PSB ficou restrito a uma vaga.
A votação de Lídice também ficou abaixo da registrada por ela em 2022, quando recebeu 112.385 votos. A queda foi de pouco mais de 22 mil votos. A deputada exerce atualmente o mandato iniciado em 2023 e, com o resultado de 2026, não estará entre os representantes baianos na Câmara a partir de fevereiro de 2027.