VOZ E VIOLÃO

Com taça na mão, ex-ministro do STF canta sucesso da MPB no aniversário do presidente do TJ-BA em Praia do Forte

Luís Roberto Barroso publicou vídeo em que aparece cantando música de Roberto Carlos durante comemoração de José Rotondano

Carol Neves

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 09:13

Ex-ministro soltou a voz em festa Crédito: Reprodução

O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso chamou a atenção ao soltar a voz durante a comemoração do aniversário do presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano. A festa foi realizada na Praia do Forte, em Mata de São João, no Litoral Norte baiano.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, Barroso aparece sentado, cantando ao microfone e acompanhado por um músico que toca violão. A canção escolhida foi “Amor Perfeito”, sucesso eternizado na voz de Roberto Carlos.

O próprio ex-presidente do STF publicou o registro em seu perfil no Instagram, onde também fez uma homenagem ao aniversariante.

“Aniversário do meu querido amigo José Rotondano, presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, na Praia do Forte. Com direito a cantoria”, escreveu.

A comemoração também contou com a presença da empresária Cíntia Sangalo, irmã da cantora Ivete Sangalo, que apareceu em outros registros divulgados por Barroso.

Barroso deixou o STF em 2025

Luís Roberto Barroso anunciou sua aposentadoria antecipada do Supremo Tribunal Federal em outubro de 2025, após mais de 12 anos na Corte. Antes de deixar o tribunal, ele ocupou a presidência do STF e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) entre setembro de 2023 e setembro de 2025.

Ordem que os ministros do STF vão se aposentar 1 de 10

Indicado pela então presidente Dilma Rousseff, Barroso tomou posse como ministro em junho de 2013. A aposentadoria foi oficializada com efeitos a partir de 18 de outubro de 2025.

Rotondano assumiu presidência do TJ-BA em 2026

José Edivaldo Rocha Rotondano assumiu a presidência do Tribunal de Justiça da Bahia em fevereiro de 2026, para o biênio 2026-2028.