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Comerciantes ganham isenção de aluguel em Shopping Popular na Bahia

Medida é válida até o final de 2028

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 19:01

Shopping Popular Cidade das Compras
Shopping Popular Cidade das Compras Crédito: Google Street View

Todos o comerciantes do Shopping Popular Cidade das Compras, em Feira de Santana, interior da Bahia, estão isentos do pagamento dos aluguéis dos boxes até dezembro de 2028. A medida entre em vigor imediatamente este mês, após assinatura da lei que institui na manhã desta segunda-feira (28). O valor de R$ 9.600.000,00, equivalente ao 834 permissionários será custeado pela prefeitura durante o período.

Durante reunião com os comerciantes do entreposto comercial, o prefeito José Ronaldo também anunciou outras medidas de revitalização do Shopping Popular com o objetivo de atrair novos consumidores. Dentre elas, a instalação da empresa de telemarketing Atento no local, até fevereiro ou março do próximo ano, com a presença de 500 funcionários, e também a ativação da Casa do Trabalhador, em um espaço de 700 metros quadrados.

12 lugares em Feira de Santana que não existem mais e deixaram saudade

Após 43 anos de atuação, o colégio O Pequeno Príncipe encerrou as atividades em 2010. Até hoje, a escola é lembrada por ex-alunos com saudosismo. O prédio principal é um casarão histórico e pertenceu a Arthur Fróes da Motta.  por Reprodução
O tradicional Feira Palace Hotel, onde já se hospedaram artistas como Roberto Carlos e Xuxa, fechou no ano passado.  por Reprodução
O Habib's, inaugurado na primeira década dos anos 2000, funcionou até 2010 na Avenida Getúlio Vargas por Reprodução
Um dos restaurantes icônicos da cidade, o Kabana's foi atingido por um incêndio em 2024 por Reprodução
O América Outlet, que tinha lojas de marcas como a Guess e uma roda-gigante, fechou as portas na pandemia. por Wikicommons
Fundada na década de 1970, a pizzaria O Timbau marcou gerações. por Reprodução
O Feira Tênis Clube foi inaugurado em 1944 e foi palco de competições importantes, além de festas famosas e da boate Guaraná. Fechou nos anos 2010. por Reprodução
A panificadora Coelho, que funcionou por 48 anos no Ponto Central, encerrou as atividades em 2021 por Google Street View
O primeiro prédio do Colégio Acesso, inaugurado nos anos 2000, funcionava na Avenida Getúlio Vargas. Hoje, é um restaurante McDonald's. O Colégio Acesso atualmente tem unidades na Avenida Noide Cerqueira e no Ponto Central.  por Google Street View
O Bar Ponto do Zequinha funcionou por mais de 30 anos na Avenida Getúlio Vargas, até a morte do proprietário, em 2020 por Google Street View
Após funcionar por mais de 60 anos, a sorveteria Princesinha encerrou as atividades em 2021 por Reprodução
A Abóbora de Feira, antiga Boate Jerimum, foi demolida no ano passado e está prestes a ser reinaugurada. por CSO Engenharia e Inovare Engenharia/Reprodução
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Após 43 anos de atuação, o colégio O Pequeno Príncipe encerrou as atividades em 2010. Até hoje, a escola é lembrada por ex-alunos com saudosismo. O prédio principal é um casarão histórico e pertenceu a Arthur Fróes da Motta.  por Reprodução

Outra medida anunciada é a ampla divulgação do Shopping Popular em propagandas de TV durante o período de 15 de novembro até o fim de dezembro deste ano.

“A gente louva a Deus e agradece ao prefeito José Ronaldo pela parceria e pela visão. Nós temos muitas ideias e precisamos nos aproximar mais”, destacou a presidente da associação dos permissionários, Elizabete Araújo.

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