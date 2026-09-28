FEIRA DE SANTANA

Comerciantes ganham isenção de aluguel em Shopping Popular na Bahia

Medida é válida até o final de 2028

Elaine Sanoli

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 19:01

Shopping Popular Cidade das Compras Crédito: Google Street View

Todos o comerciantes do Shopping Popular Cidade das Compras, em Feira de Santana, interior da Bahia, estão isentos do pagamento dos aluguéis dos boxes até dezembro de 2028. A medida entre em vigor imediatamente este mês, após assinatura da lei que institui na manhã desta segunda-feira (28). O valor de R$ 9.600.000,00, equivalente ao 834 permissionários será custeado pela prefeitura durante o período.

Durante reunião com os comerciantes do entreposto comercial, o prefeito José Ronaldo também anunciou outras medidas de revitalização do Shopping Popular com o objetivo de atrair novos consumidores. Dentre elas, a instalação da empresa de telemarketing Atento no local, até fevereiro ou março do próximo ano, com a presença de 500 funcionários, e também a ativação da Casa do Trabalhador, em um espaço de 700 metros quadrados.

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Outra medida anunciada é a ampla divulgação do Shopping Popular em propagandas de TV durante o período de 15 de novembro até o fim de dezembro deste ano.