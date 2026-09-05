CONSUMO

Como economizar até 40% no Mercado Livre com funções que quase ninguém conhece

Cupons personalizados, alertas de preço, produtos recondicionados e outros recursos podem ajudar a reduzir o valor das compras na plataforma

Perla Ribeiro

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 08:40

Mercado Livre na Bahia Crédito: Divulgação

Comprar pela internet já virou rotina para muitos brasileiros, mas nem sempre é preciso pagar o preço cheio pelos produtos. No Mercado Livre, além das promoções que aparecem na página inicial, existem recursos que podem ajudar o consumidor a encontrar descontos, acompanhar preços e aproveitar benefícios dentro da própria plataforma.

Algumas dessas ferramentas ficam escondidas entre menus e categorias e acabam passando despercebidas por quem utiliza o aplicativo apenas para pesquisar um produto e finalizar a compra. Em determinados casos, a economia pode chegar a 40%, especialmente na compra de produtos recondicionados.

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Veja 10 estratégias para aproveitar melhor os recursos do Mercado Livre e tentar gastar menos nas compras.

1. Procure o desconto para a primeira compra

Se nunca realizou uma compra no Mercado Livre, a plataforma oferece um cupom de boas-vindas para novos usuários, com valores que variam conforme a época e as promoções ativas, geralmente na faixa dos R$30 de desconto. Além disso, o primeiro pedido costuma vir com frete grátis e envio Full, sem custo adicional. O bônus aqui é que também é possível receber um pacote de cupons progressivos para as próximas compras, tipo R$30 de desconto em compras acima de R$120. Ou seja, a economia não fica restrita à primeira compra, ela se estende pelas primeiras vezes que você usar a plataforma.



2. Descubra a área de cupons personalizados

O aplicativo do Mercado Livre possui uma área específica chamada “Cupons”, onde podem aparecer descontos direcionados ao perfil do usuário. Para conferir as opções, basta abrir o menu do aplicativo e procurar a seção. Os cupons disponíveis podem ter regras diferentes, como quantidade mínima de produtos, valor mínimo de compra, categorias participantes e prazo de validade. Em alguns casos, o desconto é aplicado automaticamente no momento do pagamento, desde que todas as condições sejam atendidas.

3. Acompanhe a aba de ofertas

A seção “Ofertas” reúne promoções de produtos de diferentes categorias e é atualizada regularmente. Algumas oportunidades ficam disponíveis por tempo limitado, o que exige atenção de quem pretende aproveitar um desconto. Uma forma de facilitar a busca é utilizar os filtros por categoria e procurar diretamente pelo tipo de produto desejado. Também é possível combinar uma oferta com cupons disponíveis, quando as regras da promoção permitem. Assim, o consumidor pode conseguir um preço final inferior ao valor original do item.

4. Siga lojas oficiais para encontrar cupons

Outra possibilidade é seguir lojas oficiais de marcas dentro do Mercado Livre. Algumas empresas disponibilizam cupons específicos para consumidores que acessam seus perfis na plataforma. Para encontrar essas oportunidades, o usuário pode entrar na página da loja oficial e verificar se há cupons ativos para os produtos vendidos por aquela marca. A estratégia pode ser especialmente útil para quem já sabe qual fabricante pretende comprar e quer tentar conseguir um desconto adicional.



5. Use alertas para acompanhar a queda de preços

Quem encontrou um produto que deseja comprar, mas não precisa dele imediatamente, pode acompanhar o item em vez de fechar o pedido na hora. Ao salvar produtos ou adicioná-los à lista de desejos, o consumidor consegue acompanhar eventuais mudanças de preço e oportunidades de oferta. A vantagem é evitar a necessidade de entrar todos os dias na plataforma para pesquisar o mesmo produto. Em vez disso, o usuário pode esperar uma condição mais favorável antes de decidir pela compra.



6. Produtos recondicionados podem custar menos

Na categoria de eletrônicos, o Mercado Livre tem uma seção dedicada a produtos recondicionados. São itens originais, que passaram por testes e têm garantia, mas com preço muito abaixo do valor de um produto novo. A economia pode chegar a 40%, e o melhor: dá para usar cupons de desconto em cima desses preços, aumentando ainda mais a diferença para o valor cheio. Vale para celulares, notebooks, fones e outros gadgets. É uma opção para quem quer tecnologia de qualidade sem pagar o preço de novo.



7. Compartilhe Clips e concorra a cupons

Os Clips são vídeos de até 1 minuto criados pelos vendedores dentro da plataforma, e que também podem render descontos. Usuários com conta ativa podem compartilhar um Clip por WhatsApp, redes sociais ou e-mail. Se pelo menos cinco pessoas com contas ativas assistirem ao vídeo compartilhado, o cliente pode ganhar um cupom de até R$150 de desconto.



8. Avalie os produtos e acumule Stickers

Depois de receber um produto, deixar uma avaliação é outra maneira de receber recompensas dentro da plataforma. Cada opinião gera até 100 Stickers - 80 se você incluir fotos reais do produto e 20 pelo comentário escrito. Esses Stickers podem ser trocados por cupons de desconto: 100 Stickers valem R$1 de desconto, e 900 podem render R$10 de desconto. Para quem compra com frequência, é uma forma de transformar a experiência de compra em economia.

9. Combine benefícios do Meli+ e do Mercado Pago

Para quem compra frequentemente na plataforma, o Meli+, programa de fidelidade do Mercado Livre, pode reunir diferentes benefícios em uma única assinatura. Entre as vantagens citadas estão frete grátis para milhões de produtos, cashback, cupons mensais e, nos planos Total e Mega, acesso a serviços de streaming. O cartão do Mercado Pago também pode oferecer cashback em compras realizadas na plataforma, conforme as regras vigentes. Quando os benefícios podem ser combinados, o consumidor consegue aumentar a economia. Mas há um cuidado: não vale contratar uma assinatura ou cartão apenas por causa de um desconto. É preciso avaliar o custo dos serviços e verificar se os benefícios realmente compensam para quem compra com frequência.



10. Fique atento às datas promocionais

Outra oportunidade para economizar são as chamadas “datas duplas”, como 6.6, 7.7 e 8.8. O Mercado Livre costuma concentrar promoções especiais nesses períodos, com ofertas em diferentes categorias. Nessas ocasiões, diversas categorias entram em oferta com descontos que podem chegar a 70%, e muitos produtos contam com frete grátis. A principal vantagem desses eventos são os cupons cumulativos, que dão de 10% a 25% de desconto em todas as compras feitas no site e no aplicativo. É a oportunidade de comprar itens que você já estava de olho com um desconto adicional que vale para o valor total do pedido.



Como economizar de verdade

Conhecer os recursos disponíveis no Mercado Livre pode ajudar a reduzir o valor final das compras, mas nem todo desconto significa necessariamente uma boa compra. Antes de fechar o pedido, vale conferir o preço do mesmo produto com outros vendedores, o custo do frete, as condições de pagamento e a reputação de quem está oferecendo o item.