Como economizar até 40% no Mercado Livre com funções que quase ninguém conhece

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Perla Ribeiro
Publicado em 5 de setembro de 2026 às 08:40
Comprar pela internet já virou rotina para muitos brasileiros, mas nem sempre é preciso pagar o preço cheio pelos produtos. No Mercado Livre, além das promoções que aparecem na página inicial, existem recursos que podem ajudar o consumidor a encontrar descontos, acompanhar preços e aproveitar benefícios dentro da própria plataforma.
Algumas dessas ferramentas ficam escondidas entre menus e categorias e acabam passando despercebidas por quem utiliza o aplicativo apenas para pesquisar um produto e finalizar a compra. Em determinados casos, a economia pode chegar a 40%, especialmente na compra de produtos recondicionados.
Mercado Livre
Veja 10 estratégias para aproveitar melhor os recursos do Mercado Livre e tentar gastar menos nas compras.
Como economizar de verdade
Conhecer os recursos disponíveis no Mercado Livre pode ajudar a reduzir o valor final das compras, mas nem todo desconto significa necessariamente uma boa compra. Antes de fechar o pedido, vale conferir o preço do mesmo produto com outros vendedores, o custo do frete, as condições de pagamento e a reputação de quem está oferecendo o item.
Também é importante evitar comprar apenas porque apareceu um cupom. A economia maior costuma vir quando o consumidor já sabe o que precisa, acompanha o preço e espera uma oportunidade para pagar menos. Dessa forma, cupons, alertas, ofertas, cashback e outros benefícios deixam de ser apenas estímulos ao consumo e passam a funcionar como ferramentas para reduzir o gasto com compras que já estavam planejadas.