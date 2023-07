Concluída investigação sobre médico acusado de violência sexual em Porto Seguro

Foram concluídas as investigações sobre as acusações de crimes de violência sexual pelo médico Wesley Ferraz de Carvalho, de 56 anos. O médico é acusado de violentar mulheres dentro de consultórios particulares e unidades municipais de saúde, nas cidades de Porto Seguro, Eunápolis e Teixeira de Freitas.



A delegada Viviane Scofield, titular da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM), em Porto Seguro, encaminhou à Central de Inquéritos do Ministério Público, na terça-feira (17), o inquérito policial que tem 290 páginas. Ao todo, foram ouvidas 48 pessoas, entre elas 44 mulheres vítimas de Wesley, que está preso desde o dia 29 de novembro no Conjunto Penal de Eunápolis.